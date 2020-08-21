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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Williams, Dorilton Capital'e satıldı!

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Resmi: Williams, Dorilton Capital'e satıldı!
Ekleyen:
, Editör
Yardımcı Editör: Efe Kahya, Editör

Williams Racing, bugün yaptığı açıklama ile Dorilton Capital tarafından satın alındığını duyurdu. Ancak takım, Williams adı altında yarışmaya devam edecek.

Williams, Mayıs ayında yaptığı açıklamada şirketin geleceğini güvence altına alabilmek adına Formula 1 ekibinin bir kısmını ve hatta tamamını satmayı düşündüğünü açıklamıştı.

Takım, 2014-16 yılları arasında güçlü bir performans sergilese de, son yıllarda giderek geriye düştü ve son iki sezonun ikisinde de takımlar şampiyonasını son sırada tamamladı.

Bugün açıklama yayınlayan Williams, Dorilton Capital tarafından satın alındığını ve Mayıs ayı sonunda başlatılan planın başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Williams Racing'in Dorilton Capital'e satışı, şirketin yönetimi kurulunca "oybirliğiyle" desteklendi ve bu hamlenin ardından Williams Formula 1 takımının uzun vadeli geleceği "güvence altına" alındı.

Herkesin merak ettiği soru, satışın ardından Williams adının devam edip etmeyeceğiydi.

Amerikalı özel yatırım şirketi Dorilton Capital, Williams'ın tarihine saygı duymanın ve bunu korumanın önemli olduğunu düşündüğü için takımın veya şasinin adını değiştirmeyeceğini doğruladı.

Takımın Oxfordshire'daki Grove fabrikasından başka bir yere taşınması da planlanmıyor.

Takım patronu vekili Claire Williams şunları söyledi: “Stratejik inceleme yapmak çok işe yarayan bir süreç oldu ve böylece hem Williams, hem de Formula 1’in güvenilirliği ve değeri kanıtlanmış oldu. An itibariyle bir karara varmış bulunmaktayız ve takımın yeni sahiplerinin Dorilton olmasından gurur duymaktayız. Bu süreci başlattığımızda bizimle aynı tutku ve değerleri paylaşan, takımın potansiyelinin farkında olan be takımın gücünün kilidini açmasına yardımcı olacak bir ortak arıyorduk."

"Dorilton’da tam anlamıyla bunu bulduk. Sporu anlayan ve başarılı olmak için gerekeni yapacak olan insanları bulduk. Takımın mirasına saygı duyan ve gelecekte başarılı olacağından emin olacak insanları bulduk. Bir aile olarak takımımızı her zaman en öne koyduk. Takımı yeniden başarılı yapmak ve bu sürecin başladığı andan beri içinde bulunan dostlarımızı korumak en büyük amacımızdı. Bu, Williams’ın bir aile tarafından yönetilen takım olarak yönetildiği dönemin bir sonu olabilir, ancak takımımızın güvenli ellerde olduğunu biliyoruz. Bu satış, takımın kurtuluşunu güvence altına alıyor ancak en önemlisi ise başarıya giden bir yol yaratması."

"Takımımıza gösterdikleri inançtan dolayı Dorilton’a minnettarız ve şu andan itibaren onlarla çalışacak olmayı dört gözle bekliyoruz. Aynı zamanda Williams Yönetim Kurulu’na, bu satışın olması için son birkaç ay boyunca durmadan çalışan danışmanlarımıza ve azimli bir şekilde sadık olan çalışanlarımıza teşekkür etmek isterim."

Williams’ın CEO’su Mike O’Driscoll ise şunları söyledi: “Bugün, yapılan satış ile beraber Williams Formula 1 takımının tarihinde yeni bir dönem açıldı. Şirket, stratejik incelemesini başarılı bir şekilde tamamladı, şirketin uzun vadedeki geleceğini garanti altına alacak olan ve hissedarlarımız için inanılmaz bir sonuç ortaya çıkaracak olan Dorilton Capital’a yaptığımız satışı duyurmaktan dolayı çok memnunuz.

Doriton Capital’ın başkanı Matthew Savage şu yorumlarda bulundu.

“Williams’a yaptığımız bu yatırımdan dolayı çok mutluyuz ve şirketin beklentileri konusunda inanılmaz heyecanlıyız. Şirket için, esnek ve sabırlı yatırım stilimizden dolayı, ideal bir ortak olduğumuza inanıyoruz, ki bu da takımın gridin önlerine dönme hedefine odaklanmasına yardımcı olacak. Williams takımı ile, yeni yatırımların hangi alanlarda yönetileceği konusunda şirketin detaylı değerlendirilmesinde beraber çalışmaya sabırsızlanıyoruz. Aynı zamanda Grove’da bulunan dünya klasındaki tesislerin öneminin farkındayız ve başka bir yere taşınma planımızın olmadığını söylemek istiyoruz."

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Editör Kemal Şengül

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