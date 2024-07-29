Resmi: Williams, Carlos Sainz ile anlaşma sağladı!

Carlos Sainz, 2025'te ve yeni F1 regülasyonlarının başlayacağı 2026 sezonunda Alex Albon'un takım arkadaşı olacak.



Williams'a iki yıllık bir anlaşma ile katılacak olan İspanyol pilot için, sözleşme uzatma seçenekleri de opsiyonlu şekilde kontratında yer alıyor.



Yeni sözleşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Carlos Sainz şunları söyledi: "2025'ten itibaren Williams'a yarışacağımı duyurmaktan dolayı çok mutluyum."



"Bu yıl pilot pazarı gibi çeşitli nedenlerden dolayı son derece karmaşık geçti ve kararımı duyurmak biraz zaman aldı."



"Ancak Williams'ın, F1 yolculuğuma devam etmek için doğru yer olduğuna tamamen inanıyorum ve böyle tarihinde başarılar olan bir takıma katılmaktan büyük gurur duyuyorum."



"Williams'ı ait olduğu yere, gridin önüne geri getirme hedefi, heyecan ve pozitiflikle kucakladığım bir meydan okuma olacak."



"Bu takımın yeniden tarih yazmak için tüm doğru bileşenlere sahip olduğuna inanıyorum ve Ocak 1'den itibaren Williams'ı ileriye taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım."



Carlos Sainz'ı takıma katıldığı için memnuniyetini belirten James Vowles ise şunları söyledi: "Carlos'un Williams'a katılması, her iki taraf için de güçlü bir gösterge olacak."



"Carlos, griddeki en yetenekli sürücülerden biri olduğunu defalarca kanıtladı ve bu, yükselişimizdeki ivmeyi gösteriyor."



"Carlos sadece deneyim ve performans getirmekle kalmıyor, aynı zamanda takım ve araçtan her milisaniyeyi çıkarmak için güçlü bir istek taşıyor; bu mükemmel bir uyum."