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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Williams ailesi, F1 takımından ayrılıyor!

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Resmi: Williams ailesi, F1 takımından ayrılıyor!
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Williams ailesi, bu hafta sonu yapılacak İtalya Grand Prix'sinin ardından Formula 1 takımından tamamen ayrılacak.

Haber, İngiliz ekibin yatırım şirketi Dorilton Capital tarafından satın alınmasından sadece birkaç hafta sonra geldi.

Claire Williams, yönetim tarafından alınan kararla birlikte 1977'de babası Sir Frank Williams tarafından kurulan takımın başındaki görevinden ayrılacak.

Takım, henüz Grove merkezli ekibin başına kimin geleceğini henüz açıklamadı. Ancak yakın zamanda bu konuda açıklama yapılması bekleniyor.

Williams ailesi bu kararın ardından Formula 1'den tam 43 yıl ve 739 Grand Prix sonra çekilmiş olacak. 

Claire Williams, "Takımın geleceği artık güvence altına alındı ve bu spordan uzaklaşmamız için doğru zaman gelmiş gibi görünüyor."

"Kırk yılı aşkın süredir sporun içindeyiz ve tüm başarılarımızdan ve geride bıraktığımız mirastan  son derece gurur duyuyoruz."

"Dorilton'un devam etmeye olan cesaretini çok takdir ediyoruz, ekibin onlarla birlikte emin ellerde olacağını ve Williams adının yaşamaya devam edeceğini biliyoruz. Bu, Williams için bir aile ekibi olmanın ve bir dönemin sonu anlamına gelebilir, ancak aynı zamanda Williams Racing için yeni bir dönemin de başlangıcı olacak. Onlara gelecekte başarılar diliyoruz."

"Bunun için tüm takıma başarılar diliyoruz. Frank ve tüm Williams ailesi adına, yıllar boyunca aldığımız tüm bu destekten ötürü minnettarız." dedi.

 

Takımın satılmasının ardından Claire Williams, ailenin takımla ilişkisinin devam edeceği konusunda ısrarcıydı ancak Perşembe günü yaptığı açıklamada İtalya Grand Prix'sinin ardından takımdan ayrılacağını doğruladı.

Claire Williams, görevini Monza'dan sonra bırakacak.

Williams, "Takımdaki görevimden büyük bir üzüntü ile ayrılıyorum. Görevime uzun süre devam etmeyi ve Williams ailesinin mirasını bir sonraki nesle taşımayı umuyordum."

"Ancak, bu yılın başlarında, pek çoğu kontrolümüz dışında olan bir dizi faktörden dolayı iç yatırım bulma ihtiyacımız vardı ve bu süreç takımın Dorilton Capital'e satışıyla sonuçlandı."

"Ailem her zaman yarış ekibimizi ve insanlarımızı ilk sıraya koydu ve kesinlikle doğru karar buydu."

"Williams'ın mirasını korurken Williams'ı gridin önüne döndürebilmek için doğru insanları bulduğumuzu biliyorum."

"Dorilton'un, yeni sahipler olarak yeni bir başlangıç yapmasını sağlamak adına takımdan ayrılmaya karar verdim."

"Bu kolay bir karar değildi, ama ilgili herkes için doğru olduğuna inanıyorum. Bu takımda ve F1 gibi harika bir dünyada büyüdüğüm için son derece ayrıcalıklıydım."

"Her dakikadan keyif aldım ve F1'in bana verdiği fırsatlar için sonsuza dek minnettar olacağım. Ama aynı zamanda inanılmaz derecede zorlu bir spordu ve şimdi dünyanın benim için başka neler sunduğunu görmek istiyorum. En önemlisi, artık ailemle vakit geçirmek istiyorum."

"Dorilton'a, destekleri ve kararımı anladıkları için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

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