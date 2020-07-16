Resmi: Williams, 2021'de Russell ve Latifi ile yarışmaya devam edecek

Mercedes'in genç sürücüsü George Russell, 2019 sezonu öncesinde üç yıllık bir anlaşma imzalayarak Williams'a katılmıştı ve bu da onu isteyen takımların, sözleşmenin feshi için bir bedel ödemesi gerektiği anlamına geliyordu.

Ancak Mercedes, Motorsport.com'un öğrendiği üzere Valtteri Bottas'ı takımda tutmaya karar verdi ve Lewis Hamilton'ın da Mercedes'le devam etmesi bekleniyor. Bu da Williams'ın Russell'ı takımda tutacağı anlamına geliyor.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Williams, gelecek yıl Russell ve Latifi ile yarışmaya devam edeceklerini doğruladı.

Macaristan Grand Prix'sinden önce konuşan Russell, “2021'de Williams'ta kalacağım. Geçen senenin üzerine koymak istiyorum ve umarım bu sene bunu gerçekleştirebilirim." dedi.

Russell, Mercedes'in mevcut sürücüleriyle devam etme kararının ardından üzgün olmadığını söyledi.

“Hayır, Mercedes'le ilgili hiç hayal kırıklığına uğramadım. Yapabilecekleri başka bir şey yoktu."

"Claire, beni bırakmama kararında çok sağlam durdu. Ayrıca Williams'la sözleşmem olduğu için, bu karara saygı duymalıyım."

“Bu yüzden buradayım. Bu yıl ve gelecek yıl Williams için elimden geleni yapacağım ve bundan sonra neler olduğunu göreceğiz." dedi.

Nicholas Latifi de anlaşmasının zaten çok yıllık olduğu için şaşırmadığını belirtti.

Kanadalı pilot, “Takımla çok yıllı bir anlaşmam var” dedi.