Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
20 Saat
:
03 Dakika
:
31 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Resmi: Williams, 2021'de Russell ve Latifi ile yarışmaya devam edecek

paylaşım
yorumlar
Resmi: Williams, 2021'de Russell ve Latifi ile yarışmaya devam edecek
Ekleyen:
, Editör
16 Tem 2020 12:36

Williams Formula 1 Takımı, 2021 Formula 1 sezonunda George Russell ve Nicholas Latifi ile yarışmaya devam edeceğini açıkladı.

Mercedes'in genç sürücüsü George Russell, 2019 sezonu öncesinde üç yıllık bir anlaşma imzalayarak Williams'a katılmıştı ve bu da onu isteyen takımların, sözleşmenin feshi için bir bedel ödemesi gerektiği anlamına geliyordu.

Ancak Mercedes, Motorsport.com'un öğrendiği üzere Valtteri Bottas'ı takımda tutmaya karar verdi ve Lewis Hamilton'ın da Mercedes'le devam etmesi bekleniyor. Bu da Williams'ın Russell'ı takımda tutacağı anlamına geliyor.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Williams, gelecek yıl Russell ve Latifi ile yarışmaya devam edeceklerini doğruladı.

Macaristan Grand Prix'sinden önce konuşan Russell, “2021'de Williams'ta kalacağım. Geçen senenin üzerine koymak istiyorum ve umarım bu sene bunu gerçekleştirebilirim." dedi.

Russell, Mercedes'in mevcut sürücüleriyle devam etme kararının ardından üzgün olmadığını söyledi.

“Hayır, Mercedes'le ilgili hiç hayal kırıklığına uğramadım. Yapabilecekleri başka bir şey yoktu."

"Claire, beni bırakmama kararında çok sağlam durdu. Ayrıca Williams'la sözleşmem olduğu için, bu karara saygı duymalıyım."

“Bu yüzden buradayım. Bu yıl ve gelecek yıl Williams için elimden geleni yapacağım ve bundan sonra neler olduğunu göreceğiz." dedi.

Nicholas Latifi de anlaşmasının zaten çok yıllık olduğu için şaşırmadığını belirtti.

Kanadalı pilot, “Takımla çok yıllı bir anlaşmam var” dedi.

 
Sonraki haber
Horner: "Red Bull, Albon konusunda sabırlı olmalı"

Önceki haber

Horner: "Red Bull, Albon konusunda sabırlı olmalı"

Çok Okunanlar Bugün

Horner: "Red Bull, Albon konusunda sabırlı olmalı"
Formula 1 / Formula 1
33dk

Horner: "Red Bull, Albon konusunda sabırlı olmalı"

Resmi: Williams, 2021'de Russell ve Latifi ile yarışmaya devam edecek
Formula 1 / Formula 1
20dk

Resmi: Williams, 2021'de Russell ve Latifi ile yarışmaya devam edecek

Marko, Vettel'in bu yıl ilk üçe girebileceğine inanmıyor
Formula 1 / Formula 1
3s

Marko, Vettel'in bu yıl ilk üçe girebileceğine inanmıyor

FIA, Macaristan’daki pist sınırları konusunda uyarıda bulundu
Formula 1 / Formula 1
1s

FIA, Macaristan’daki pist sınırları konusunda uyarıda bulundu

Prost: "Hamilton rahat şekilde sekiz kez şampiyon olabilir"
Formula 1 / Formula 1
3s

Prost: "Hamilton rahat şekilde sekiz kez şampiyon olabilir"

Vettel, Racing Point anlaşmasını birkaç gün içerisinde imzalayabilir!
Formula 1 / Formula 1

Vettel, Racing Point anlaşmasını birkaç gün içerisinde imzalayabilir!

Verstappen: "Tek sorunumuz şasi değil, motoru da geliştirmeliyiz"
Formula 1 / Formula 1

Verstappen: "Tek sorunumuz şasi değil, motoru da geliştirmeliyiz"

Raikkonen: "Macaristan'da sıralama turlarında en iyisini yapmalıyız"
Formula 1 / Formula 1

Raikkonen: "Macaristan'da sıralama turlarında en iyisini yapmalıyız"

Son Haberler

Resmi: Williams, 2021'de Russell ve Latifi ile yarışmaya devam edecek
Formula 1 / Formula 1
20dk

Resmi: Williams, 2021'de Russell ve Latifi ile yarışmaya devam edecek

Horner: "Red Bull, Albon konusunda sabırlı olmalı"
Formula 1 / Formula 1
33dk

Horner: "Red Bull, Albon konusunda sabırlı olmalı"

FIA, Macaristan’daki pist sınırları konusunda uyarıda bulundu
Formula 1 / Formula 1
1s

FIA, Macaristan’daki pist sınırları konusunda uyarıda bulundu

Prost: "Hamilton rahat şekilde sekiz kez şampiyon olabilir"
Formula 1 / Formula 1
3s

Prost: "Hamilton rahat şekilde sekiz kez şampiyon olabilir"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Horner: "Red Bull, Albon konusunda sabırlı olmalı"

33dk
2
Formula 1

Resmi: Williams, 2021'de Russell ve Latifi ile yarışmaya devam edecek

20dk
3
Formula 1

Marko, Vettel'in bu yıl ilk üçe girebileceğine inanmıyor

3s
4
Formula 1

FIA, Macaristan’daki pist sınırları konusunda uyarıda bulundu

1s
5
Formula 1

Prost: "Hamilton rahat şekilde sekiz kez şampiyon olabilir"

3s

Son Videolar

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Son Haberler

Resmi: Williams, 2021'de Russell ve Latifi ile yarışmaya devam edecek
F1

Resmi: Williams, 2021'de Russell ve Latifi ile yarışmaya devam edecek

Horner: "Red Bull, Albon konusunda sabırlı olmalı"
F1

Horner: "Red Bull, Albon konusunda sabırlı olmalı"

FIA, Macaristan’daki pist sınırları konusunda uyarıda bulundu
F1

FIA, Macaristan’daki pist sınırları konusunda uyarıda bulundu

Prost: "Hamilton rahat şekilde sekiz kez şampiyon olabilir"
F1

Prost: "Hamilton rahat şekilde sekiz kez şampiyon olabilir"

Marko, Vettel'in bu yıl ilk üçe girebileceğine inanmıyor
F1

Marko, Vettel'in bu yıl ilk üçe girebileceğine inanmıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.