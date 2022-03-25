Resmi: Vettel, Suudi Arabistan GP'sinde yarışamayacak, yerini Hulkenberg alacak

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Alman pilot, Bahreyn Grand Prix'si öncesinde COVID-19'a yakalanmıştı ve bundan ötürü o hafta sonunu zaten kaçırdı.

Aston Martin, Vettel'in yerine yedek pilot Nico Hulkenberg'i geçirse de, Suudi Arabistan GP'de Vettel'in yarışması hedefleniyordu.

Ancak Vettel'in durumu hakkında şüpheler vardı çünkü kendisini çok iyi hissetmiyordu.

Vettel'e geçtiğimiz günlerde bir dizi test yapıldı ve bunların hepsi pozitif çıktı. Aston Martin nihai kararını vermek için cuma günkü son testi bekledi fakat bu test de pozitif çıktı.

Sonuç olarak Vettel'in Suudi Arabistan'a seyahat etmesine izin verilmedi ve Alman pilot bu hafta sonu yapılacak yarışta yer alamayacak.

Lance Stroll'ün bu haftaki takım arkadaşı arka arkaya ikinci kez Hulkenberg olacak.

Açıklamada, "Hulkenberg, bu hafta sonu antrenmanlara, sıralama turlara ve yarışa Lance Stroll ile birlikte katılacak. Nico, AMR22'deki sürüş eksikliğine rağmen Bahreyn'de iyi biri ş çıkardı ve Cidde'de aynısını yapacağına eminiz. Vettel'in Avustralya GP için uygun olmasını bekliyoruz." denildi.

Aston Martin, Vettel'in yarışamadığı ilk yarıştan puansız ayrılmıştı ve gridin en yavaş üç takımından birisiydi.