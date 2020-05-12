Resmi: Vettel, Ferrari'den ayrılıyor!
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Ferrari, 2020 sezonunun ardından Sebastian Vettel ile yollarını ayıracağını açıkladı.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Resmi: Vettel, Ferrari'den ayrılıyor!
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Yarış merkezi
2 Tem - 5 Tem
FP1 Başlangıç:
52 gün
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