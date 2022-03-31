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Resmi: Vettel, Avustralya GP'de dönüyor!

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, COVID-19 testinin negatif çıkmasıyla Avustralya Grand Prix'sine katılacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Resmi: Vettel, Avustralya GP'de dönüyor!
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Sebastian Vettel, Bahreyn testlerinde AMR22'nin direksiyonuna geçse de, yarışa birkaç gün kala girdiği son COVID-19 testi pozitif çıkmış ve bundan ötürü de hafta sonunda yer alamamıştı.

İsviçre'deki evinde karantina altında olan Vettel, Suudi Arabistan yarışıyla pistlere dönmeyi umuyordu fakat COVID-19 testi hâlâ pozitif olduğu için bu yarışı da kaçırmak zorunda kaldı.

Vettel bu süreçte takımın düzenlediği toplantılara çevrimiçi olarak katıldı ve takımına mümkün olduğunca destek olmaya çalıştı.

Avustralya GP'ye yaklaşık bir hafta kala açıklama yayınlayan Aston Martin, Vettel'in bugün girdiği son testin negatif çıktığını doğruladı.

Vettel böylelikle Avustralya GP'de pistlere geri dönecek.

Takımdan yapılan açıklamada Vettel'in Avustralya GP'de Lance Stroll ile takım arkadaşı olacağı duyuruldu.

Geride kalan iki yarışta Vettel'in yerini Nico Hulkenberg almıştı. Alman pilot yılın kalanında simülatör çalışmalarına odaklanacak ve her ihtimale karşı hafta sonlarında takımla birlikte pistte olacak.

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