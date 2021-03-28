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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Vettel, 5 sıra grid cezası aldı!

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Bahreyn Grand Prix'si için beş sıra grid cezası aldı.

Resmi: Vettel, 5 sıra grid cezası aldı!

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, Aston Martin ile çıktığı ilk sıralama seansında sadece Haas pilotlarını geçebilmiş ve 18. olarak ilk seansta elenmişti.

Vettel, en hızlı turunu atmaya çalışırken sarı bayraklar nedeniyle engellendi ve turunu tamamlayamadı.

Nikita Mazepin'in ilk virajda attığı spin nedeniyle çift sarı bayraklar vardı ve o sırada oradan Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Sergio Perez ve George Russell geçiyordu. Hepsi Mazepin'in yanından geçerek gittiler.

FIA'ya göre Mercedes, Bottas'a turunu iptal etme talimatı verdi ve Fin pilot buna uydu. Perez ve Russell da zaten damalı bayraktan geçmişlerdi ve yavaşlamaları söylendi. Russell, bunun çift sarı bayrak olduğu konusunda detaylıca bilgilendirildi.

Ancak hakemlerden yapılan açıklamaya göre Vettel, turunu iptal etmedi.

Hakemler, Vettel'in ön taraftaki dumanı gördüğünü ancak araca yaklaşana ve duman yükselene kadar bunun bir lastik kilitlenmesi mi yoksa duran bir araç mı olduğunu anlamadığını belirttiğini açıkladılar.

Hakemlerin açıklamasında, ışık panelinde sarı bayraklar belirdiğinde Vettel'in onları çoktan geçtiği ve o noktada hakemlerin henüz bu olaya sarı bayrakla tepki vermediği kabul edildi. Ancak Vettel'in pistte yanlamasına duran bir araca yaklaştığı ve haliyle kurallar gereği bunun, çifte sarı bayraklar gerektireceğine dikkat çekildi.

Yapılan toplantılarda Yarış Direktörü Michael Masi, çift sarı bayraklı böyle bir olayda sürücülerin yavaşlamasını sağlamak amacıyla sürücülerden turlarını iptal etmeleri gerektiğini belirmişti. Vettel, o noktada yavaşlasa bile, zaman turunu kaydetmeye devam etti.

Bundan ötürü Vettel'e 5 sıra grid cezası ve 3 ceza puanı verildi.

Alman pilot, yeni takımıyla ilk yarışına 20. sıradan başlayacak.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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