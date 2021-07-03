Resmi: Vettel, 3 sıra grid cezası aldı, Bottas'a ceza çıkmadı

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, sıralama turlarının son anlarında en hızlı zaman turu denemesi yapan Alpine pilotu Fernando Alonso'yu engellemişti.

İspanyol pilot, 10. virajın çıkışında tam gaz giderken Vettel'le karşılaştı ve Alman pilotu geçemediği için turunu iptal etti.

Bu, ikinci bölümde elenmesine neden olurken, olayın ardından epey sert şekilde tepki gösterdi.

Olay FIA tarafından ele alındı ve sonuç olarak Alman pilota üç sıra grid cezası verileceği duyuruldu.

FIA'dan yapılan açıklamada her iki pilotun ve takım temsilcilerinin dinlendiğine, aynı zamanda hem telemetrilere hem de görüntülere bakıldığına yer verildi.

İncelenen kanıtların ardından grubun sonundaki son araç olan Vettel'in Alonso'yu engellediği, bu yüzden de kendisine üç sıra grid cezası verileceği duyuruldu. Alman pilot bir de cezası puanı aldı.

Bu cezayla George Russell, Lance Stroll ve Carlos Sainz birer sıra yükseldi. Vettel ise yarışa 11. sıradan başlayacak.

Ayrıca inceleme altında olan bir başka isim olan Valtteri Bottas'a herhangi bir ceza çıkmadı. Fin pilot, 9. ve 10. virajlarda gereksiz şekilde yavaşladığı için inceleme altındaydı.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre Bottas, 9. virajın girişinde yavaşladı. Bununla beraber pek çok sürücü pistin bu bölümünde benzer durumdaydı ve bu durumun yaşanmasına pek çok sürücü katkıda bulundu. Bu yüzden de Bottas'ın tam olarak suçlanamayacağına yer verildi.

Fin pilot yarışa beşinci sıradan başlayacak.