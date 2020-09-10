Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

2010-13 yılları arasında Red Bull'la dört dünya şampiyonluğu kazanan Sebastian Vettel, 2014 yılının ardından Ferrari'ye katılmıştı.

Ferrari ve Vettel arasındaki ilişki son birkaç yıldır kötüye gitti ve taraflar sezon sonunda yollarını ayırmaya karar verdiler.

Vettel'in geleceği haftalardır merak ediliyordu ve bugün itibariyle Aston Martin'le yarışacağı resmen açıklandı.

Vettel'in sözleşme süresiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Alman pilot, bu yeni projede yer almaktan ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Vettel, "Nihayet geleceğimle ilgili bu heyecan verici haberi açıklamaktan mutluluk duyuyorum."

"2021'de bir Aston Martin sürücüsü olacağımı söylemek gurur verici. Bu, gerçekten efsanevi bir otomobil şirketi ve benim için yeni bir macera olacak."

"Ekibin bu yıl elde ettiği sonuçlardan etkilendim ve geleceğin daha da parlak göründüğüne inanıyorum." dedi.

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, Vettel'in gelişinin takım için çok iyi bir haber olduğunu düşünüyor.

Sergio Perez, Racing Point RP20, in the gravel Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Szafnauer şunları söyledi: "Silverstone'daki herkes bu haberden ötürü heyecanlı. Sebastian kendisini kanıtlamış bir şampiyon ve Aston Martin F1 takımına, kendi hırslarımızla uyuşan bir 'kazanan' zihniyeti getiriyor."

"Sebastian dünyanın en iyilerinden biri ve bizi bu yeni döneme taşımak için ondan daha iyi bir sürücü düşünemiyorum."

"Bu takımı bir sonraki seviyeye taşımada önemli bir rol oynayacak.”

Bu, Vettel'in Racing Point'le uzun vadeli bir kontrat yaptığı anlamına geliyor olabilir.