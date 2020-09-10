Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
15 Saat
:
56 Dakika
:
36 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

paylaşım
yorumlar
Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!
Ekleyen:
, Editör

Sebastian Vettel, 2021 Formula 1 sezonunda Aston Martin'le yarışacağını açıkladı.

2010-13 yılları arasında Red Bull'la dört dünya şampiyonluğu kazanan Sebastian Vettel, 2014 yılının ardından Ferrari'ye katılmıştı.

Ferrari ve Vettel arasındaki ilişki son birkaç yıldır kötüye gitti ve taraflar sezon sonunda yollarını ayırmaya karar verdiler.

Vettel'in geleceği haftalardır merak ediliyordu ve bugün itibariyle Aston Martin'le yarışacağı resmen açıklandı.

Vettel'in sözleşme süresiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Alman pilot, bu yeni projede yer almaktan ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Vettel, "Nihayet geleceğimle ilgili bu heyecan verici haberi açıklamaktan mutluluk duyuyorum."

"2021'de bir Aston Martin sürücüsü olacağımı söylemek gurur verici. Bu, gerçekten efsanevi bir otomobil şirketi ve benim için yeni bir macera olacak."

"Ekibin bu yıl elde ettiği sonuçlardan etkilendim ve geleceğin daha da parlak göründüğüne inanıyorum." dedi.

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, Vettel'in gelişinin takım için çok iyi bir haber olduğunu düşünüyor.

Sergio Perez, Racing Point RP20, in the gravel

Sergio Perez, Racing Point RP20, in the gravel

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Szafnauer şunları söyledi: "Silverstone'daki herkes bu haberden ötürü heyecanlı. Sebastian kendisini kanıtlamış bir şampiyon ve Aston Martin F1 takımına, kendi hırslarımızla uyuşan bir 'kazanan' zihniyeti getiriyor."

"Sebastian dünyanın en iyilerinden biri ve bizi bu yeni döneme taşımak için ondan daha iyi bir sürücü düşünemiyorum."

"Bu takımı bir sonraki seviyeye taşımada önemli bir rol oynayacak.”

Bu, Vettel'in Racing Point'le uzun vadeli bir kontrat yaptığı anlamına geliyor olabilir.

 
Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"

Önceki haber

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

Resmi: Perez sezon sonunda Racing Point'ten ayrılıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Perez sezon sonunda Racing Point'ten ayrılıyor!

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"

Ferrari, Toskana GP'de yarışacağı renk düzenini tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Toskana GP'de yarışacağı renk düzenini tanıttı!

Alpine, F1'de Ferrari tarzı bir yaklaşım planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Alpine, F1'de Ferrari tarzı bir yaklaşım planlıyor

Aston Martin, Racing Point'i "canavar" bir F1 takımına dönüştürmeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Racing Point'i "canavar" bir F1 takımına dönüştürmeyecek

Analiz: Aston Martin, Vettel için neden artık bir kumar değil?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Analiz: Aston Martin, Vettel için neden artık bir kumar değil?

Son Haberler

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"
F1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"

Mugello'da pilot hakem Salo olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Mugello'da pilot hakem Salo olacak

Mugello'da tek DRS bölgesi olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Mugello'da tek DRS bölgesi olacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

1s
2
Formula 1

Resmi: Perez sezon sonunda Racing Point'ten ayrılıyor!

3
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

4
Formula 1

Alpine, F1'de Ferrari tarzı bir yaklaşım planlıyor

5
Formula 1

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"

1s

Son Haberler

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!
F1

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"
F1

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"

Mugello'da pilot hakem Salo olacak
F1

Mugello'da pilot hakem Salo olacak

Mugello'da tek DRS bölgesi olacak
F1

Mugello'da tek DRS bölgesi olacak

Resmi: Perez sezon sonunda Racing Point'ten ayrılıyor!
F1

Resmi: Perez sezon sonunda Racing Point'ten ayrılıyor!

Son Videolar

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi 02:26
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü 03:10
Formula 1

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü

Grand Prix Greats – İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:05
Formula 1

Grand Prix Greats – İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1 tarihinin en yakın finişleri 04:04
Formula 1

F1 tarihinin en yakın finişleri

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.