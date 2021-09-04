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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Resmi: Verstappen'e ceza çıkmadı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, kırmızı bayrak altında geçiş yaptığı gerekçesiyle inceleme altında olsa da kendisine ceza verilmedi.

Resmi: Verstappen'e ceza çıkmadı!

Max Verstappen dün gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Lewis Hamilton'ın yolda kalmasıyla beraber sallanan kırmızı bayraklara uymadığı için inceleme altındaydı.

Hamilton yolda kaldıktan saniyeler sonra kırmızı bayrak çıkmıştı ve Verstappen bu periyotta Lance Stroll'ü geçmişti. Tekrarlarda Verstappen'in bu paneli çok geç gördüğü görülebiliyordu fakat geçiş yaparak kuralları ihlal etmişti.

Bundan ötürü Hollandalı pilot, ikinci seans öncesinde görüşmeye çağrıldı ve hakemlere ifade verdi. Aynı zamanda telemetri verileri, takım radyosu konuşmaları ve buradaki veriler de incelendi.

Verstappen ve Red Bull'un sportif Direktörü Jonathan Wheatley ile yapılan görüşmelerin ardından FIA, Hollandalı pilotun Stroll'u geçmesine rağmen, bunun o noktada kırmızı bayraktan haberdar olmamasından kaynaklandığını açıkladı.

FIA'dan yapılan açıklamada,  "Verstappen, 14. ışık panelini geçtiğinde, bu panel yanmıyordu. Verstappen, Stroll'ün aracının arkasına geldiğinde (birkaç metre kalmışken) direksiyonundaki kırmızı ışık yandı. Bu noktada Verstappen'in hızı 260 km/s ve Stroll'ün hızı 110 km/s, delta hızı ise 150 km/s idi. Bu noktada telemetriler, Verstappen'in hemen ayağını gazdan çektiğini ve fren yaptığını gösteriyor. Hızla ilgili delta nedeniyle, momentum onu Stroll'ün önüne taşıdı." denilirken, Verstappen'in kırmızı bayrağı görür görmez hemen güvenli şekilde hızını düşürdüğü sonucuna varıldığı belirtildi.

Bu yüzden de kendisine herhangi bir ceza verilmedi.

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Canlı anlatım: Hollanda GP 3. antrenman seansı

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