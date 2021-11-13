Resmi: Verstappen, Mercedes'in arka kanadına dokunduğu için para cezası aldı!

Verstappen, cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından, şampiyonadaki ana rakibi Hamilton'ın aracının arka kanadına dokunmuş ve o anlara dair görüntüler, çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmıştı.

Sonrasında FIA, Verstappen'i cumartesi sabah görüşmeye çağırdı ve Hollandalı pilot, TSi 15:30'da Red Bull sportif direktörü Jonathan Wheatley ile hakemlerle görüşmeye gitti.

Uzun süren değerlendirme sürecinin ardından FIA, Verstappen'in Uluslararası Sportif Yönetmelikleri'nin 2.5.1 Maddesi'ni ihlal ettiğini ve bu yüzden kendisine 50 bin euro para cezası verileceğini açıkladı.

Madde 2.5.1 şöyle diyor: “Kapalı Park'ın içine yalnızca atanmış görevliler girebilir. Aynı görevliler tarafından veya yürürlükteki yönetmelikler çerçevesinde yetki verilmediği sürece hiçbir işlem, kontrol, ayar veya onarım yapılmasına izin verilemez."

Hakemler, Verstappen ile görüştüler ve aynı zamanda Verstappen, Hamilton, Valtteri Bottas ve pit girişinde yer alan Fernando Alonso'nun aracına ait araç üstü görüntüleri incelediler.

En önemli iddia, Verstappen'in Red Bull'un arka kanadına zarar verdiği yönündeydi. Ancak hakemler, Verstappen'in Hamilton'ın DRS'sine uyguladığı gücün "önemsiz olduğunu" belirterek bu yöndeki iddiaları yalanlamış oldular.

Hakemler, diğer araçları incelemenin ve dokunmanın, sürücüler için "çoğunlukla zararsız bir alışkanlık" haline geldiğini kabul ettiler. Ancak yine de bu tarz bir eylemin, kapalı park kuralını ihlal ettiğine vurgu yapıldı ve "zarar verme potansiyeline sahip olduğu" belirtildi.

Sonuç olarak hakemler, harekete geçme kararı aldılar ve Verstappen'e 50 bin euro para cezası vermenin önemli olacağını düşündüler. Belgede, tüm takımların ve sürücülerin, gelecekteki bu tarz ihlallerde bulunmaları halinde, farklı cezalara tabi olabilecekleri, bu yüzden de dikkat etmelerini gerektiği belirtildi.

Bu, Verstappen'in sprint yarışı için ikinciliğini koruyacağı, Hamilton'ın ceza alması halinde ise yarışa pole pozisyonundan başlayacağı anlamına geliyor.