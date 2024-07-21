Resmi: Verstappen, Hamilton ile olayda ceza almadı

Red Bull'un yarıştaki strateji kararları nedeniyle büyük hayla kırıklığı yaşayan Verstappen, son pit stopun ardından beşinci sıraya gerilemişti ve podyum için yükselmeye çalışıyordu.

İlk virajda Lewis Hamilton'ın Mercedes'ine atak yapan Verstappen, lastiklerini kilitledi ve iç taraftan İngiliz pilotun sağ ön tekerleğine çarptı.

Temasın etkisiyle Verstappen'in aracı havalandı ve ardından pist dışına savruldu.

Hamilton yola devam edip üçüncü olurken, Verstappen bir sıra kaybetti ve beşinci oldu. Fakat bu temas yarışın ardından hakemler tarafından inceleme altına alındı.

Hakemler, Verstappen'i ve Hamilton'ı dinleyip, gerekli görüntülere ve verilere baktıktan sonra Hollandalı pilota ceza vermemeyi seçti.

Hamilton Verstappen

Hakemlerin açıklamasında, "1 numaralı aracın sürücüsü, 44 numaralı aracın sürücüsünün frenleme sırasında yön değiştirdiğini iddia etmiştir fakat 44 numaralı aracın sürücüsü sadece normal yarış çizgisini takip ettiğini belirtmiştir (bu durum önceki turlara ait video ve telemetri kanıtlarının incelenmesiyle doğrulanmıştır)."

"1 numaralı aracın herhangi bir çarpışma meydana gelmeden önce ilk viraja yaklaşırken her iki ön tekerleğini kilitlediği fakat tipik bir geçiş manevrası yapmak için normal viraj çizgisini kaçırdığı açıktır."

"44 numaralı aracın sürücüsü bunun bir yarış kazası olduğunu belirtirken, 1 numaralı aracın sürücüsü bunun frenleme esnasında yön değişikliği olduğunu savunmuştur."

"Hakemler bunun tipik bir ‘frenleme altında yön değişikliği’ vakası olduğunu düşünmemektedir, ancak 44 numaralı aracın sürücüsünün çarpışmayı önlemek için daha fazlasını yapabileceği kanaatindeyiz."

“Dolayısıyla, hiçbir sürücünün ağırlıklı olarak kusurlu olmadığını tespit ediyor ve başka bir işlem yapmamaya karar veriyoruz.” ifadelerine yer verildi.