Resmi: Verstappen grid cezası aldı!
Max Verstappen, yeni içten yanmalı motora geçtiği için grid cezası aldı.
Bu hafta sonu yapılacak Monza yarışında bazı pilotların yeni güç ünitesine geçmesi ve bundan ötürü de grid cezası alması bekleniyordu.
Bugünkü ilk antrenman seansından önce yayınlanan notlarda altı pilotun grid cezası aldığı görüldü.
Bunlardan en önemlisi hiç şüphesiz şampiyona lideri Max Verstappen'in aldığı cezaydı. Hollandalı pilot, Belçika'da zaten grid cezası almıştı ve Monza'da da içten yanmalı motoru değiştirerek beş sıra grid cezası aldı.
Bundan ötürü pazar günkü yarışa olması gerekenden beş sıra geriden başlayacak.
Lewis Hamilton daha önce açıklandığı üzere yeni güç ünitesine geçtiği için grid cezası alan bir başka isim olurken, Carlos Sainz, Sergio Perez, Valtteri Bottas ve Yuki Tsunoda da yeni ünitelere geçmelerinden ötürü en geriye düştüler.
Mick Schumacher'in yeni vites kutusuna geçeceği belirtilmişti ancak şu ana kadar herhangi bir değişiklik yapmadı. Bunu cumartesi sabahı yapması bekleniyor.
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