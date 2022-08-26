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Formula 1 Haberler

Resmi: Verstappen de Belçika GP için grid cezası aldı

Max Verstappen, güç ünitesi değişikliği sonrası Belçika GP'ye en geriden başlayacak.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Resmi: Verstappen de Belçika GP için grid cezası aldı
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Verstappen, perşembe günü Spa'da yaptığı açıklamada, bu yılın bir noktada grid cezası almasının neredeyse kesin olduğunu söylemişti.

Red Bull, geçişe müsait bir yapısı olduğu için Belçika'da Verstappen'in güç ünitesinin tüm parçalarını değiştirme kararı aldı ve Hollandalı pilot böylelikle yeni bir motor, turbo, MGU-H, MGU-K, enerji depolama ve kontrol elektroniğine geçti.

Verstappen sonuç olarak gridin arka tarafında, yeni bir güç ünitesinin yanı sıra vites kutusuna geçtiği için grid cezası alan Leclerc'e katılacak.

Takım şimdilik sadece MGU-K ve enerji depolama ünitesini doğruladı ancak ilerleyen seanslarda diğer değişiklikler de açıklanacak.

Leclerc ve Verstappen, yeni güç ünitesine geçtiği için ceza alan isimlerden sadece ikisi oldu çünkü Lando Norris, Esteban Ocon ve Valtteri Bottas da yeni güç ünitesi nedeniyle gridin en gerisine düştü.

Norris, MGU-H ve enerji depolama ünitesi hariç tüm üniteyi yenilerken, Esteban Ocon tamamen yeni bir güç ünitesine geçti.

Alfa Romeo'da Bottas yeni bir motor, MGU-H, turbo ve vites kutusuna geçmesinin ardından gridin arkasına düşmüş oldu.

Son olarak Haas da Mick Schumacher'i yeni bir kontrol elektroniği ve vites kutusuna geçirdi. Bu, Mick'in de grid cezası aldığı anlamına geliyor.

Böylelikle toplamda altı sürücü grid cezası almış olacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Photo by: Red Bull Content Pool

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