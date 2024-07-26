Resmi: Verstappen, Belçika GP için 10 sıra grid cezası aldı
FIA, Max Verstappen'in Belçika GP için 10 sıra grid cezası aldığını açıkladı.
Car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Erik Junius
Hollandalı pilot, bu yıl yaşadığı güç ünitesi sorunları nedeniyle ceza almanın eşiğindeydi ve Red Bull, ceza için en iyi pistin Spa olduğunu düşünüyordu.
Analizlerin ardından Red Bull, sonunda grid cezasını Belçika GP'de çekme kararı aldı ve cuma günü Verstappen'in içten yanmalı motorunu değiştirdi.
Hollandalı pilot yapılan bu değişikliğin ardından -tek bir parça değiştiği için- 10 sıra grid cezası aldı.
Öte yandan FIA, Yuki Tsunoda'nın tamamen yeni bir güç ünitesine geçtiği için pazar günkü yarışa en geriden başlayacağını doğruladı.
Esteban Ocon ve Alex Albon da bu hafta sonu dördüncü içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitelerine geçtiler.
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