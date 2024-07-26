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Formula 1 Belçika GP

Resmi: Verstappen, Belçika GP için 10 sıra grid cezası aldı

FIA, Max Verstappen'in Belçika GP için 10 sıra grid cezası aldığını açıkladı.

Ezel Tan
Car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Erik Junius

Hollandalı pilot, bu yıl yaşadığı güç ünitesi sorunları nedeniyle ceza almanın eşiğindeydi ve Red Bull, ceza için en iyi pistin Spa olduğunu düşünüyordu.

Analizlerin ardından Red Bull, sonunda grid cezasını Belçika GP'de çekme kararı aldı ve cuma günü Verstappen'in içten yanmalı motorunu değiştirdi.

Hollandalı pilot yapılan bu değişikliğin ardından -tek bir parça değiştiği için- 10 sıra grid cezası aldı.

Öte yandan FIA, Yuki Tsunoda'nın tamamen yeni bir güç ünitesine geçtiği için pazar günkü yarışa en geriden başlayacağını doğruladı.

Esteban Ocon ve Alex Albon da bu hafta sonu dördüncü içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitelerine geçtiler.

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