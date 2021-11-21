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Formula 1 / Katar GP Haberler

Resmi: Verstappen 5 sıra, Bottas 3 sıra grid cezası aldı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, çift sarı bayraklara uymadığı için 5 sıra, Valtteri Bottas, tek sarı bayrağa uymadığı için 3 sıra grid cezası aldı.

Resmi: Verstappen 5 sıra, Bottas 3 sıra grid cezası aldı!

Sıralama turlarının son saniyelerinde Pierre Gasly, 15. virajın çıkışındaki kerblere çıkmış ve ön ön kanadını kırmış, sonra da lastik patlatmıştı.

Piste parçalar saçıldı ve Gasly, aracını start finiş düzlüğünün sağ kısmına çekti.

O anda sarı bayraklar ve hatta çift sarı bayraklar vardı. Ancak bazı pilotların, bu uyarılara rağmen yavaşlamadığı görüldü.

Bu sebeple Valtteri Bottas, Carlos Sainz ve Max Verstappen hakemler tarafından görüşme çağrıldılar.

Verstappen, çift sarı bayrak, Bottas ve Sainz ise tek sarı bayrağa uymadığı için incelemedeydi.

Görüşmeler bugün gerçekleştirildi ve Bottas, Gasly'nin aracının sağ kısımda durmasına rağmen yavaşlamadığını kabul etti. Bu yüzden kendisine 3 sıra grid cezası verildi.

Verstappen ise çift sarı bayrak sallanmasına rağmen ayağını gazdan çekmediği için inceleme altındaydı. Bugün yapılan görüşmenin ardından da kendisine 5 sıra grid cezası verildi.

Böylelikle Hamilton yarışa pole pozisyonundan başlarken, startta yanında Pierre Gasly olacak. Fernando Alonso üçüncü sıraya, Lando Norris ise dördüncü sıraya çıkacak.

Valtteri Bottas, Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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