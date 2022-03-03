Resmi: Verstappen, 2028 sonuna kadar Red Bull'da!

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Red Bull, Verstappen'i ana takıma 2016 yılında getirmişti ve 2020'nin Ocak ayında imzalanan bir önceki kontrat, 2023 sonunda bitiyordu.

Geçen yıl kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazanan Verstappen'in yeni kontratı beş yıllık olacak ve 2028 sonuna kadar takımda kalmasını sağlayacak. Bu da F1'de şimdiye kadar imzalanan en uzun vadeli anlaşmalardan birisinin yapıldığı anlamına geliyor.

Hollandalı sürücü, 2021 Abu Dhabi GP'nin ardından verdiği demeçte, şakayla karışık 10 ila 15 yıl daha takımda kalmak istediğini söylemişti. Red Bull'un danışmanı Helmut Marko da kışın bu konuya özellikle odaklandıklarını söylüyordu.

Aslında anlaşmanın yapıldığı haberleri, çarşamba günü basına düştü ve yeni anlaşmayla yıllık 50 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

Bu astronomik ücretin ödenmesi Red Bull için sıkıntı olmamalı çünkü son dönemde yıllık yaklaşık 100 milyon dolar getirdiğine inanılan Oracle ve yıllık 50 milyon dolar getireceği açıklanan Bybit anlaşmaları yapıldı. Bu anlaşmaların ikisi de uzun vadeli.

Ayrıca FIA'nın takımlara getirdiği bütçe sınırıyla, takımların ellerinde daha fazla kaynak bulunuyor ve bu da sürücülere harcanabilir.

Verstappen, yeni anlaşma hakkında, "Oracle Red Bull Racing takımının bir parçası olmaktan gerçekten çok keyif alıyorum ve bu yüzden 2028 sezonuna kalmayı seçmek benim için kolay bir karar oldu."

"Bu takımı seviyorum ve geçen yıl tek kelimeyle inanılmazdı. 2016'da birlikte çalışmaya başladığımızdan beri hedefimiz şampiyonluğu kazanmaktı ve bunu başardık. Şimdi amacımız uzun vadede bu bir numarayı araçta korumak olacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

Yeni anlaşmayla beraber Verstappen, sadece mevcut kural döneminde değil, 2026'da yürürlüğe girecek olan yeni güç ünitesi düzenlemelerinin ilk üç yılında da takımda kalacak.

Red Bull tarafından kurulan Red Bull Powertrains bölümü, yeni kurallara yönelik hazırlıklara şimdiden başladı.

Verstappen'in uzun vadede takımda kalması, Volkswagen Grubu ile güç ünitesi tedariği konusunda devam eden görüşmelerde Red Bull'un elini kuvvetlendiriyor.

Takım patronu Christian Horner, "Max'in Oracle Red Bull Racing ile 2028'in sonuna kadar sözleşme imzalamış olması, sahip olduğumuz niyetin gerçek bir beyanı oldu."

"Odak noktamız Max'in dünya şampiyonluğunu korumak fakat bu anlaşma takımın uzun vadeli planlamalarının bir parçası olduğunu da gösteriyor."

"Red Bull Powertrains bölümü 2026'daki yeni motor düzenlemeleri üzerinde çalışırken, o araç içerisinde gridin en iyi sürücüsüne sahip olduğumuzdan emin olmak istedik." dedi.

Verstappen'in yanı sıra takım patronu Christian Horner da geçtiğimiz aylarda beş yıllık yeni kontrat imzalamıştı.