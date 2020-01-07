Resmi: Verstappen, 2023 sonuna kadar Red Bull'da kalacak!

Verstappen'in mevcut anlaşması 2020 sonunda bitiyordu ve Hollandalı sürücünün adı Ferrari ve Mercedes ile anılıyordu.

Her zaman kazanan bir araç istediğini belirten Verstappen, 2021'den itibaren Red Bull'da kalmasını sağlayacak anlaşma imzaladı. Charles Leclerc'in Ferrari ile anlaşma yenilemesinin ardından Verstappen için tek seçenek Mercedes kalmış gibiydi ancak orada da Lewis Hamilton'ın olması durumu zorlaştıran faktörlerden birisiydi.

2014'te Red Bull sürücü programına katılan ve 2016'da ana takıma geçen Verstappen, o günden bu yana 8 defa yarış kazandı ve 2019'da Mercedes pilotlarının ardında şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

Verstappen, "Takım ile olan birlikteliğimi uzattığım için gerçekten mutluyum. Red Bull bana inandı ve Formula 1'e girme fırsatı verdi. Bundan dolayı her zaman minnettar olacağım."

"Seneler ilerledikçe takım olarak daha yaklaştık. Pist üstündeki performans dışında, bu kadar harika insanla birlikte çalışmak gerçekten keyif verici."

"Honda'nın gelişi ve son 12 ay içerisinde gösterdiği gelişim, birlikte kazanabileceğimiz konusunda bana daha fazla motivasyon ve inanç sağladı. Red Bull ve Honda'nın birlikte çalışma şekline saygı duyuyorum. Takımdaki herkes başarılı olmak için elinden geleni yapıyor."

"Red Bull'la kazanmak istiyorum ve amacımız tabii ki birlikte dünya şampiyonluğu mücadelesi vermek." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Takımın Max ile 2023'ün sonuna kadar anlaşma yenilemiş olması harika bir haber."

"2021'de gelecek yeni kurallarla ortaya çıkacak mücadelede, birçok alanda devamlılık sağlamak önemli olacak. Max, takım için önemli bir isim ve motor partnerimiz Honda ile kurduğumuz ortaklığa gerçekten inanıyor. Bu yüzden onunla olan ilişkimizi uzattığımız için memnunuz." dedi.

Verstappen'in 2020'deki takım arkadaşı Alex Albon olmaya devam edecek.