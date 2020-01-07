Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Resmi: Verstappen, 2023 sonuna kadar Red Bull'da kalacak!

paylaşım
yorumlar
Resmi: Verstappen, 2023 sonuna kadar Red Bull'da kalacak!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
7 Oca 2020 10:52

Red Bull Racing Formula 1 takımı, yıldız sürücüsü Max Verstappen ile 2023 Formula 1 sezonunun sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.

Verstappen'in mevcut anlaşması 2020 sonunda bitiyordu ve Hollandalı sürücünün adı Ferrari ve Mercedes ile anılıyordu.

Her zaman kazanan bir araç istediğini belirten Verstappen, 2021'den itibaren Red Bull'da kalmasını sağlayacak anlaşma imzaladı. Charles Leclerc'in Ferrari ile anlaşma yenilemesinin ardından Verstappen için tek seçenek Mercedes kalmış gibiydi ancak orada da Lewis Hamilton'ın olması durumu zorlaştıran faktörlerden birisiydi.

2014'te Red Bull sürücü programına katılan ve 2016'da ana takıma geçen Verstappen, o günden bu yana 8 defa yarış kazandı ve 2019'da Mercedes pilotlarının ardında şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

Verstappen, "Takım ile olan birlikteliğimi uzattığım için gerçekten mutluyum. Red Bull bana inandı ve Formula 1'e girme fırsatı verdi. Bundan dolayı her zaman minnettar olacağım."

"Seneler ilerledikçe takım olarak daha yaklaştık. Pist üstündeki performans dışında, bu kadar harika insanla birlikte çalışmak gerçekten keyif verici."

"Honda'nın gelişi ve son 12 ay içerisinde gösterdiği gelişim, birlikte kazanabileceğimiz konusunda bana daha fazla motivasyon ve inanç sağladı. Red Bull ve Honda'nın birlikte çalışma şekline saygı duyuyorum. Takımdaki herkes başarılı olmak için elinden geleni yapıyor."

"Red Bull'la kazanmak istiyorum ve amacımız tabii ki birlikte dünya şampiyonluğu mücadelesi vermek." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Takımın Max ile 2023'ün sonuna kadar anlaşma yenilemiş olması harika bir haber."

"2021'de gelecek yeni kurallarla ortaya çıkacak mücadelede, birçok alanda devamlılık sağlamak önemli olacak. Max, takım için önemli bir isim ve motor partnerimiz Honda ile kurduğumuz ortaklığa gerçekten inanıyor. Bu yüzden onunla olan ilişkimizi uzattığımız için memnunuz." dedi.

Verstappen'in 2020'deki takım arkadaşı Alex Albon olmaya devam edecek.

Sonraki haber
Racing Point: "2021'de F1, F2'den yavaş kalabilir"

Önceki haber

Racing Point: "2021'de F1, F2'den yavaş kalabilir"

Sonraki haber

Russell: "2020, Williams için yine zor bir sezon olacak"

Russell: "2020, Williams için yine zor bir sezon olacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Verstappen, 2023 sonuna kadar Red Bull'da kalacak!

52dk
2
Formula 1

Racing Point: "2021'de F1, F2'den yavaş kalabilir"

1s
3
Formula 1

Marko: "2020 için rakibimiz Ferrari değil, Mercedes"

2s
4
Formula 1

F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

5
Formula 1

Rossi: "2006'da Formula 1'e girmeye çok yaklaştım"

2s

Son Videolar

Mercedes, Ferrari, Red Bull - 6 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 09:34
Formula 1

Mercedes, Ferrari, Red Bull - 6 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:59
Formula 1

Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari önce battı, sonra çıktı - F1 2019 Teknik Analiz #3 05:17
Formula 1

Ferrari önce battı, sonra çıktı - F1 2019 Teknik Analiz #3

Renault 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #2 03:05
Formula 1

Renault 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #2

Alonso: “Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok” - 4 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 05:52
Formula 1

Alonso: “Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok” - 4 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Russell: "2020, Williams için yine zor bir sezon olacak"
F1

Russell: "2020, Williams için yine zor bir sezon olacak"

Resmi: Verstappen, 2023 sonuna kadar Red Bull'da kalacak!
F1

Resmi: Verstappen, 2023 sonuna kadar Red Bull'da kalacak!

Racing Point: "2021'de F1, F2'den yavaş kalabilir"
F1

Racing Point: "2021'de F1, F2'den yavaş kalabilir"

Williams, Chadwick ile yeni anlaşma imzaladı
F1

Williams, Chadwick ile yeni anlaşma imzaladı

Rossi: "2006'da Formula 1'e girmeye çok yaklaştım"
F1

Rossi: "2006'da Formula 1'e girmeye çok yaklaştım"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.