Resmi: VCARB, Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı

Visa Cash App RB F1 Takımı, Daniel Ricciardo'nun sezonun geri kalanında takımla birlikte olmayacağını resmen açıkladı.



İki sezondur takıma büyük katkılar sağlayan Ricciardo, hem pistte hem de pist dışındaki tavrıyla takım ruhunu güçlendirdi.

Takım patronu Laurent Mekies, Ricciardo hakkında şunları söyledi: "Daniel, harika bir tavırla takıma çok fazla deneyim ve yetenek getirdi. Bu herkesin gelişmesine ve güçlü bir takım ruhu oluşturmamıza yardımcı oldu. O her zaman hatırlanacak ve Red Bull ailesinde her zaman özel bir yere sahip olacak.