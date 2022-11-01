Resmi: Vandoorne, 2023'te Aston Martin'in yedek ve test pilotu olacak

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Aston Martin, 2023 yılı için Sebastian Vettel'in emekliliği sonrası Fernando Alonso ile anlaşmış ve 2023 sürücü kadrosunun Lance Stroll/Alonso olacağını açıklamıştı.

Ardından Formula 2 şampiyonu Felipe Drugovich'in yeni sezonda takımın gelişim pilotu olacağı duyuruldu. Şimdi ise Mercedes'in yedek pilotu Stoffel Vandoorne'un takıma katıldığı açıklandı.

Vandoorne, 24 yarışlık takvimde Silverstone merkezli takımla tüm yarışlara gelecek ve fabrikada yoğun bir simülatör programına sahip olacak. Bir bakıma takımın gelişimine tam katkı sağlayacak.

30 yaşındaki Vandoorne, 2015 yılında GP2'yi domine ederek şampiyon olurken, 2016-18 yılları arasında McLaren ile 41 F1 yarışına katıldı.

Sonrasında Formula E'ye geçti ve burada geçen sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Belçikalı sürücü yeni sezonda Aston Martin'in yedek pilotluğunu yapacak ve aynı zamanda DS Penske ile Formula E'de devam edecek.

Vandoorne, "Formula 1'de yedek pilotluk rolüne geçmek gerçekten heyecan verici ve bunu Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Takımı ile yapacağım için çok mutluyum."

"Takımın operasyonel anlamda nasıl geliştiğini ve büyüdüğünü büyük bir ilgiyle takip ettim ve her alanda ilerleme kaydetme konusunda ne kadar kararlı olduklarını biliyorum."

"Formula 1 yarış kariyerimden tanıdığım Fernando ve Lance'e katılarak, gelecek yılki aracı geliştirmelerine yardımcı olmak müthiş olacak."

"Silverstone'daki bu organizasyonla çalışmanın zorluğunu ve ödülünü görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Bu, Nico Hulkenberg'in artık takımın bir parçası olmayacağı anlamına geliyor ve Haas'a geçeceği yönündeki spekülasyonları iyice alevlendiriyor.

Ayrıca Mercedes de Nyck de Vries'ın AlphaTauri'ye geçmesi ve Vandoorne'un Aston'a katılmasıyla yeni bir yedek pilota ihtiyaç duyacak.