Resmi: Türkiye GP'sini S Sport'ta Serhan Acar anlatacak!

TOSFED Genel Sekreteri olarak görevine başladıktan sonra, Türkiye Grand Prix'si hafta sonunda canlı anlatım yapıp yapmayacağı net olmayan Serhan Acar, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla beraber Türkiye GP'sini S Sport'ta anlatacağını açıkladı.

Açıklamasında Serhan Acar şunları söyledi: "Nihayet, Türkiye GP'si için durumum netleşti. 2020 Türkiye GP'sinde S Sport'ta mikrofon başında olacağım. Öte yandan, anlatımda olmadığım zamanlarda da, TOSFED'in yaklaşık 850 kişilik ekibiyle beraber çalışacağım. Tüm çabamız başarılı bir #TurkishGP için."