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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Resmi: Türkiye GP'sini S Sport'ta Serhan Acar anlatacak!

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Resmi: Türkiye GP'sini S Sport'ta Serhan Acar anlatacak!
Ekleyen:
, Editör

Ünlü spiker Serhan Acar, 2020 Formula 1 sezonunda yapılacak Türkiye Grand Prix'sinin canlı anlatımını yapacağını resmi olarak açıkladı.

TOSFED Genel Sekreteri olarak görevine başladıktan sonra, Türkiye Grand Prix'si hafta sonunda canlı anlatım yapıp yapmayacağı net olmayan Serhan Acar, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla beraber Türkiye GP'sini S Sport'ta anlatacağını açıkladı.

Açıklamasında Serhan Acar şunları söyledi: "Nihayet, Türkiye GP'si için durumum netleşti. 2020 Türkiye GP'sinde S Sport'ta mikrofon başında olacağım. Öte yandan, anlatımda olmadığım zamanlarda da, TOSFED'in yaklaşık 850 kişilik ekibiyle beraber çalışacağım. Tüm çabamız başarılı bir #TurkishGP için."

 

 

13-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek olan yarışla beraber Formula 1, dokuz sene sonra ilk defa Türkiye'ye gelmiş olacak. Yarış, Pazar günü TSİ 13.10'da start alacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. 
 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP Biletler
Editör Efe Kahya

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