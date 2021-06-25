Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!

F1, bu yıl ilk önce 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'sinin yerine İstanbul Park'ı getirmişti ancak İngiltere hükümeti tarafından uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle yarış ertelenmişti.

Fakat Singapur GP'nin haziran ayının başında iptal edilmesinin ardından Formula 1, Türkiye'yi yeniden takvime döndürdü ve cuma günü yaptığı açıklamada yarışın 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Böylelikle F1, 23 yarışlık takvimi koruyacak ve Rusya-Türkiye-Japonya'dan oluşan üçlü bir yarış ortaya çıkacak.

Türkiye, şu anda İngiltere hükümetinin "kırmızı listeye aldığı ülkeler" arasında yer almaya devam ediyor ve buradan dönen herkesin, 10 gün boyunca karantinada kalması gerekiyor. Bunu da otel odalarında yapmalılar.

Ancak Formula 1 yetkilileri, Japonya'ya seyahat edenlerin birkaç gün daha Japonya'da kalacaklarını düşünerek, Türkiye kırmızı listede kalsa dahi bu 10 günlük süreyi doldurabileceklerini ve böylelikle bunun bir sorun olmayacağına inanıyor.

Ayrıca, ülkenin sıkı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Japonya GP ile ilgili şüpheler bir süredir devam ediyor ve MotoGP yarışının bu hafta başlarında iptal edilmesinin ardından, Formula 1 yarışıyla ilgili de belirsizlikler var.

Ancak, Tokyo Olimpiyatları önümüzdeki planlandığı şekilde devam edecek ve F1'deki personelin de benzer COVID-19 önlemleri uygulayarak, yarışın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye, 2020'de dokuz yıl aradan sonra F1 takvimine döndü ve Lewis Hamilton'ın yedinci şampiyonluğunu kazandığı unutulmaz yarışlardan birisine ev sahipliği yaptı.

Şimdilik yarışın seyircili yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Her ikisi de kasım ayında gerçekleşecek olan Brezilya ve Avustralya Grand Prix'si de dahil olmak üzere sezonun son kısmındaki yarışlarla ilgili büyük soru işaretleri var.

Formula 1'in Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine ek olarak ikinci bir yarış daha yapmak istediği anlaşılıyor ancak henüz görüşmelerde büyük bir ilerleme kaydedilmiş değil.