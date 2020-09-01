Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!

İstanbul Park pistinin 13, 14, 15 Kasım tarihlerinde Türkiye GP'ye ev sahipliği yapacağı birkaç gün önce resmen duyurulmuştu. Ancak bu açıklamanın ardından yarışın seyircili olup olmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şu ana kadar gerçekleştirilen ilk 7 yarışa kısıtlı da olsa seyirciler alınmamıştı ancak Türkiye GP'den önce gerçekleştirilecek Mugello ve Rusya yarışlarında seyircilerin olması planlanıyor.

Türkiye GP'nin yapılacağının açıklanmasından bir süre sonra organizatör firma Intercity, 1 Eylül'de bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve yarışla alakalı heyecan verici detaylar açıklayacağını bildirmişti.

Basın toplantısında, 2020 Türkiye GP'nin kısıtlı sayıda seyircili olacağı duyuruldu.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Dünyanın birçok yerinde yarışlar yapılamıyor. Avrupa'da birkaç haftadır yarışlar yapılıyor ancak seyircili yapılamadı. Bizden önce Mugello, Portekiz ve Rusya seyircili yarışlar yapılacak. Biz de bu ülkelerden birisi olacağız."

"Ancak her şeye hazırlıklı olmalıyız. Eğer hastalık durumu bugünden daha kötü duruma gelirse yarış o zaman seyircisiz yapılabilir. Böyle bir ihtimal de var. Ancak biz bu pistin kapasitesini biliyoruz. Tribünler ve açık alanda 220 bin seyirci yarışı izleyebilir. Şu anda, güvenlik nedeniyle bir bölümünü kapatırsak, yaklaşık 100 bin seyirci, sosyal mesafe kurallarına uyarak yarışı izleyebilecek."

"Formula 1'in normalde belli standartları var. Bilet fiyatları belli standartlarda oluyor. Ancak biz Intercity olarak buradan maddi avantaj kazanma peşinde değiliz. Devletimizin desteği bizi bu konuda teşvik etti. Bu sene Intercity'nin 30. yılındayız. Bunun şerefine bilet fiyatlarını günlük 30 TL olarak ilan ediyoruz. Açık alan bilet fiyatı 3 gün toplam 90 TL olacak. İçeride bir sürü aktivite olacak. Önümüzdeki hafta biletler satışa çıkacak. Biletlerin çok hızlı dolacağını düşünüyoruz. Tabii bunlar açık alan biletleri olacak. Kapalı tribünler ve VIP bölümler bir miktar daha yukarıda olacak."

"Formula 1'de bu sene destek yarışları gelmiyor. Bu yüzden Intercity olarak kendi bünyemizdeki tek marka kupa yarışları ve TOSFED'in düzenlediği pist şampiyonasını da burada yapmak istiyoruz."

"Biz normal şartlarda pandemi olmasaydı 220 bin kapasitenin tamamını doldurmayı planlıyorduk. Bizden önce bu organizasyonun tam olarak bir sahibi yoktu diye düşünebilirsiniz. Biz bu işin meraklısı ve ilgilisi olarak bu işi başarıyla yapabiliriz. Superbike'ta sadece 3000 bilet satılmıştı ancak tribünlerde toplam 50.000 civarında kişi vardı. Organizasyon yeteneği ayrı bir şey. Biz bu konuda yeterli bilgiye sahibiz. Ancak biliyorsunuz pandemi var, bu yüzden yaklaşık 100.000 kişi getirmeyi umuyoruz." dedi.

Türkiye GP'nin takvime döneceği kesinleşmeden önce pistin yapısı sorgulanmış ve kötü durumda olduğu söylenmişti. Ancak Vural Ak, tüm bu iddiaları yalanladı.

Ak, "Teknik açıdan geçenlerde bir yetkili gelip asfaltlara ve gerekli her alt yapıya baktı ve neredeyse tamamının ilk günkü gibi olduğunu söyleyerek bize teşekkür etti. Ancak daha 2.5 ay var ve daha deneyimli bir ekip gelip yapılacak güncellemeleri belirleyecek. Eğer istersek asfaltı 10-15 günde yapıp yetiştirebileceğimizi düşünüyorum. Biz her gün yarış olacakmış gibi pisti hazır tuttuğumuz için bu yarışı getirebildik. Pisti doğasına aykırı bir şekilde tutsaydık bunu yapamazdık." dedi.

Vural Ak, pandeminin ve Formula 1'in Amerika ve uzak coğrafyalarda yarış yapmama isteğinin yarışın gerçekleşmesinde etkili olduğunu kabul etti.

Ak, "Formula 1 Grubu bu dönemde minimum hareket istiyor. Bu seride binlerce insan çalıştığı için lojistik büyük bir problem oldu. Bu yüzden yarışlar büyük ölçüde Avrupa'da yapılıyor ve hareket minimum seviyede tutuluyor. Avrupa tarafını bitirdikten sonra, lojistik açıdan Avrupa'ya çok yakın olduğumuz için biz avantaj kazandık. Bizden sonra Bahreyn ve Abu Dhabi'ye gidecekler."

"Diğer sporları tabii ki istiyoruz ancak dediğimiz gibi biz bu işi kendi çabalarımızla yapıyoruz. Bu organizasyonlardan normalde çok para kazanılmıyor. Bu sene büyük zorluklarla Formula 1'i getirdik. Gelecek senelerde bu süreci ve diğer serileri istiyorsak, buna uygun geniş kapsamlı bir çalışma yapmamız lazım." dedi.