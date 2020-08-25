Resmi: Türkiye GP 2020 Formula 1 takviminde, yarış 15 Kasım'da!

Hasret sona eriyor ve Türkiye nihayet Formula 1'e kavuşuyor!

Türkiye, başlangıçta 2020 Formula 1 takviminde yer almıyordu ancak koronavirüs nedeniyle 2020 Formula 1 sezonu çok fazla değişikliğe uğradı ve pek çok yarış takvimden düşerken, yerlerine yeni yarışlar geldi.

Imola, Portimao, Nürburgring ve Mugello 2020 takvimine dahil olan yarışlar olmuştu. Sonrasında Türkiye'nin takvime döneceği yönünde bilgiler edindik ve görüşmeler son günlerde giderek hız kazandı.

Sonuç olarak Formula 1 ve İstanbul Park yönetimi arasında resmi imzalar atıldı. Bugün yapılan resmi açıklamayla birlikte Türkiye, 2020 Formula 1 takvimine dahil oldu. Yarışın tam adı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 olacak.

Yarış, daha önce Motorsport.com Türkiye'nin açıkladığı üzere 13-14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Böylelikle Formula 1, 2011 yılından sonra ilk kez Türkiye'ye gelmiş olacak. Şimdilik yarışın seyircili olup olmayacağı hakkında açıklama bulunmuyor. Bunun yanında önceden Türkiye'ye takım kargoları tırlarla geliyordu ancak bu sefer uçaklarla getirilecek ve ardından tüm malzemeler Orta Doğu'ya götürülecek.

Sezon Bahreyn'deki iki yarış ve Abu Dhabi GP ile tamamlanacak

Ayrıca Formula 1 yönetimi, sezonun son üç yarışını da açıkladı. 29 Kasım'da Bahreyn'de "Bahreyn Grand Prix" yapılacak ve 6 Aralık'ta yine aynı pistte "Sakhir Grand Prix" adı altında ikinci bir yarış daha yapılacak.

Sezon 13 Aralık'taki Abu Dhabi Grand Prix'siyle sona erecek.

F1 böylece Çin GP'nin de resmi olarak iptal edildiğini doğrulamış oldu. Sezon başlamadan önce Çin GP ertelenmişti ve ülkedeki durumun iyileşmesinin ardından yeniden takvimde yer alması bekleniyordu. Ancak bu yarış da iptal edildi.

Buna karşı ilk kez yapılması planlanan Vietnam GP'nin iptal edildiği henüz doğrulanmadı. Yarışın bu sene yapılması beklenmese de henüz bu açıklama yapılmadı.

Türkiye GP'nin dönüşünden herkes mutlu!

Toto Wolff geçtiğimiz haftalarda Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Muhtemelen 10 sene önce Türkiye'ye gitmiştim. Ünlü üçlü virajı hatırlıyorum, neydi onun adı? 8. viraj. Araçların oradan geçişini izlemek harikaydı. O günden beri, Türkiye'ye gitmedim. Ticari hak sahipleri oraya gitmemize karar verirse, bu bizim için de iyi olur. Boğazda bir tura çıkarız." demişti.

Ayrıca Romain Grosjean da, "Bu süper olur! Siz söylemeden önce böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ancak bu gerçekten harika olur. Orası çok güzel bir pist. Orada olmaktan ve yarışmaktan keyif almıştım. 8. viraj boyun için zorlayıcı. Çok hızlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Park'ın sekizinci virajı, dünyanın en iyi virajlarından birisi olarak kabul görüyor. Genel olarak herkes, büyük yere basma gücüne sahip olan yeni araçların bu virajda nasıl performans sergileyeceğini merak ediyor.

Öte yandan FIA, pistin homologasyona tabi olduğunu da doğruladı. Yani FIA'nın gelip pisti teftiş etmesi ve lisans vermesi gerekiyor. Ancak bu, sadece formaliteden ibaret olacak.

2020 F1 takvimi