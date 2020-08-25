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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Türkiye GP 2020 Formula 1 takviminde, yarış 15 Kasım'da!

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Resmi: Türkiye GP 2020 Formula 1 takviminde, yarış 15 Kasım'da!
Ekleyen:
, Editör

Uzun süren iddiaların ardından Formula 1 yönetimi, İstanbul Park'ın 2020 Formula 1 takvimine dahil olduğunu resmen açıkladı.

Hasret sona eriyor ve Türkiye nihayet Formula 1'e kavuşuyor!

Türkiye, başlangıçta 2020 Formula 1 takviminde yer almıyordu ancak koronavirüs nedeniyle 2020 Formula 1 sezonu çok fazla değişikliğe uğradı ve pek çok yarış takvimden düşerken, yerlerine yeni yarışlar geldi.

Imola, Portimao, Nürburgring ve Mugello 2020 takvimine dahil olan yarışlar olmuştu. Sonrasında Türkiye'nin takvime döneceği yönünde bilgiler edindik ve görüşmeler son günlerde giderek hız kazandı.

Sonuç olarak Formula 1 ve İstanbul Park yönetimi arasında resmi imzalar atıldı. Bugün yapılan resmi açıklamayla birlikte Türkiye, 2020 Formula 1 takvimine dahil oldu. Yarışın tam adı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 olacak.

Yarış, daha önce Motorsport.com Türkiye'nin açıkladığı üzere 13-14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Böylelikle Formula 1, 2011 yılından sonra ilk kez Türkiye'ye gelmiş olacak. Şimdilik yarışın seyircili olup olmayacağı hakkında açıklama bulunmuyor. Bunun yanında önceden Türkiye'ye takım kargoları tırlarla geliyordu ancak bu sefer uçaklarla getirilecek ve ardından tüm malzemeler Orta Doğu'ya götürülecek.

 

Sezon Bahreyn'deki iki yarış ve Abu Dhabi GP ile tamamlanacak

Ayrıca Formula 1 yönetimi, sezonun son üç yarışını da açıkladı. 29 Kasım'da Bahreyn'de "Bahreyn Grand Prix" yapılacak ve 6 Aralık'ta yine aynı pistte "Sakhir Grand Prix" adı altında ikinci bir yarış daha yapılacak.

Sezon 13 Aralık'taki Abu Dhabi Grand Prix'siyle sona erecek.

F1 böylece Çin GP'nin de resmi olarak iptal edildiğini doğrulamış oldu. Sezon başlamadan önce Çin GP ertelenmişti ve ülkedeki durumun iyileşmesinin ardından yeniden takvimde yer alması bekleniyordu. Ancak bu yarış da iptal edildi.

Buna karşı ilk kez yapılması planlanan Vietnam GP'nin iptal edildiği henüz doğrulanmadı. Yarışın bu sene yapılması beklenmese de henüz bu açıklama yapılmadı.

Türkiye GP'nin dönüşünden herkes mutlu!

Toto Wolff geçtiğimiz haftalarda Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Muhtemelen 10 sene önce Türkiye'ye gitmiştim. Ünlü üçlü virajı hatırlıyorum, neydi onun adı? 8. viraj. Araçların oradan geçişini izlemek harikaydı. O günden beri, Türkiye'ye gitmedim. Ticari hak sahipleri oraya gitmemize karar verirse, bu bizim için de iyi olur. Boğazda bir tura çıkarız." demişti.

Ayrıca Romain Grosjean da, "Bu süper olur! Siz söylemeden önce böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ancak bu gerçekten harika olur. Orası çok güzel bir pist. Orada olmaktan ve yarışmaktan keyif almıştım. 8. viraj boyun için zorlayıcı. Çok hızlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Park'ın sekizinci virajı, dünyanın en iyi virajlarından birisi olarak kabul görüyor. Genel olarak herkes, büyük yere basma gücüne sahip olan yeni araçların bu virajda nasıl performans sergileyeceğini merak ediyor.

Öte yandan FIA, pistin homologasyona tabi olduğunu da doğruladı. Yani FIA'nın gelip pisti teftiş etmesi ve lisans vermesi gerekiyor. Ancak bu, sadece formaliteden ibaret olacak.

2020 F1 takvimi

Tarih Grand Prix Pist
5 Temmuz Avusturya Avusturya Grand Prix Red Bull Ring
12 Temmuz Avusturya Steiermark Grand Prix Red Bull Ring
19 Temmuz Macaristan Macaristan Grand Prix Hungaroring
2 Ağustos Birleşik Krallık Britanya Grand Prix Silverstone
9 Ağustos Birleşik Krallık 70. Yıl Dönümü Grand Prix Silverstone
16 Ağustos ispanya İspanya Grand Prix Barcelona
30 Ağustos Belçika Belçika Grand Prix Spa-Francorchamps
6 Eylül İtalya İtalya Grand Prix Monza
13 Eylül İtalya Toscana Grand Prix Mugello
27 Eylül Rusya Federasyonu Rusya Grand Prix Sochi
11 Ekim Almanya Eifel Grand Prix'si Nürburgring
25 Ekim Portekiz Portekiz Grand Prix Portimão
1 Kasım İtalya Emilia Romagna Grand Prix Imola
15 Kasım Türkiye Türkiye Grand Prix İstanbul
29 kasım Bahreyn Bahreyn Grand Prix Sakhir
6 Aralık Bahreyn Sakhir Grand Prix Sakhir
13 Aralık Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Grand Prix Yas Marina

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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