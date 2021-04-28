Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / McLaren, 2022 aracını geliştirmeye ne zaman başlayacağını "biliyor"
Formula 1 Son dakika

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1, bugün yaptığı açıklama ile Türkiye'nin takvime döneceğini resmen açıkladı.

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre 11-13 Haziran tarihleri arasında Formula 1'e ev sahipliği yapması planlanan Kanada Grand Prix'si arka arkaya ikinci kez iptal edildi.

Motorsport.com Türkiye olarak daha önce duyurduğumuz üzere Formula 1, o tarihler için Intercity İstanbul Park'la anlaştı ve yarış, 11-13 Haziran tarihleri arasında yeniden Türkiye'ye gelecek.

Türkiye, 6 Haziran'da Bakü yarışı gerçekleştirileceği için, Montreal'in yerini alma konusunda en ideal adaydı  ve beklendiği üzere Formula 1'in tercihi Türkiye oldu.

Formula 1'den yapılan açıklamada, Kanada'da devam eden kısıtlamalar ve 14 günlük karantina kuralı, yarışın iptal edilmesine neden oldu.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, "Bu sezon Kanada'ya gidemeyecek olmak büyük hayal kırıklığına neden olsa da, geçen sezonki inanılmaz yarıştan sonra Türkiye'nin yeniden takvime gireceğini açıklamaktan büyük heyecan duyuyorum."

"Tüm taraftarlarımızın sezonun dramatik başlangıcından ötürü heyecanlı olduğunu biliyorum ve Türkiye, pist üstünde harika mücadelelerin olduğu harika bir pist."

"Son haftalardaki tüm çabalarından ötürü Kanada'daki organizatörlere ve yetkililerle teşekkür etmeliyim. Fakat seyahatle ilgi durum, planlarımızı imkansız hale getirdi." dedi.

paylaşım
yorumlar
McLaren, 2022 aracını geliştirmeye ne zaman başlayacağını "biliyor"

Önceki haber

McLaren, 2022 aracını geliştirmeye ne zaman başlayacağını "biliyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!

21 dk
2
Formula 1

Türkiye, öyle ya da böyle 2021 Formula 1 takvimine girmeye yakın!

4g
3
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

7 ay
4
Formula 1

McLaren, 2022 aracını geliştirmeye ne zaman başlayacağını "biliyor"

1s
5
Formula 1

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"

28g
Son Haberler
Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!
F1

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!

21dk
McLaren, 2022 aracını geliştirmeye ne zaman başlayacağını "biliyor"
F1

McLaren, 2022 aracını geliştirmeye ne zaman başlayacağını "biliyor"

1s
Lowe:''Williams ailesi takımı çok önceden satmalıydı''
F1

Lowe:''Williams ailesi takımı çok önceden satmalıydı''

2s
Ricciardo, Brezilya Grand Prix'sinin iptali durumunda, Avustralya GP'sini destekliyor
F1

Ricciardo, Brezilya Grand Prix'sinin iptali durumunda, Avustralya GP'sini destekliyor

4s
Gasly ve Tsunoda, Portimao'da daha iyi sonuçlar almak istiyor
F1

Gasly ve Tsunoda, Portimao'da daha iyi sonuçlar almak istiyor

5s
Son Videolar
Formula 1 Sprint yarışı kurallarının Portekiz GP'den önce imzalanması bekleniyor 04:36
Formula 1
27 Nis 2021

Formula 1 Sprint yarışı kurallarının Portekiz GP'den önce imzalanması bekleniyor

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda 14:35
Formula 1
25 Nis 2021

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP 10:02
Formula 1
24 Nis 2021

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP

Emilia-Romagna GP yarış raporu 00:43
Formula 1
23 Nis 2021

Emilia-Romagna GP yarış raporu

Modern F1 tabanları 05:50
Formula 1
21 Nis 2021

Modern F1 tabanları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Gasly ve Tsunoda, Portimao'da daha iyi sonuçlar almak istiyor
Formula 1

Gasly ve Tsunoda, Portimao'da daha iyi sonuçlar almak istiyor

Honda, güçlü başlangıcının devam etmesini istiyor
Formula 1

Honda, güçlü başlangıcının devam etmesini istiyor

Marko: "Sprint yarışları işe yaramazsa rafa kaldırırız"
Formula 1

Marko: "Sprint yarışları işe yaramazsa rafa kaldırırız"

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!

Türkiye, öyle ya da böyle 2021 Formula 1 takvimine girmeye yakın!
Formula 1 Formula 1

Türkiye, öyle ya da böyle 2021 Formula 1 takvimine girmeye yakın!

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

McLaren, 2022 aracını geliştirmeye ne zaman başlayacağını "biliyor"
Formula 1 Formula 1

McLaren, 2022 aracını geliştirmeye ne zaman başlayacağını "biliyor"

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"
Formula 1 Formula 1

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"

2020 Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix'te satışa çıktı, kampanyalı 10 bin bilet tükendi!
Formula 1 Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix'te satışa çıktı, kampanyalı 10 bin bilet tükendi!

Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"
Formula 1 Formula 1

Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"

F1, Kanada'nın yerine Türkiye'yi geçirmeyi görüşecek
Formula 1 Formula 1

F1, Kanada'nın yerine Türkiye'yi geçirmeyi görüşecek

Son Haberler

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!

McLaren, 2022 aracını geliştirmeye ne zaman başlayacağını "biliyor"
Formula 1 Formula 1

McLaren, 2022 aracını geliştirmeye ne zaman başlayacağını "biliyor"

Lowe:''Williams ailesi takımı çok önceden satmalıydı''
Formula 1 Formula 1

Lowe:''Williams ailesi takımı çok önceden satmalıydı''

Ricciardo, Brezilya Grand Prix'sinin iptali durumunda, Avustralya GP'sini destekliyor
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Brezilya Grand Prix'sinin iptali durumunda, Avustralya GP'sini destekliyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.