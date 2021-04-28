Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre 11-13 Haziran tarihleri arasında Formula 1'e ev sahipliği yapması planlanan Kanada Grand Prix'si arka arkaya ikinci kez iptal edildi.

Motorsport.com Türkiye olarak daha önce duyurduğumuz üzere Formula 1, o tarihler için Intercity İstanbul Park'la anlaştı ve yarış, 11-13 Haziran tarihleri arasında yeniden Türkiye'ye gelecek.

Türkiye, 6 Haziran'da Bakü yarışı gerçekleştirileceği için, Montreal'in yerini alma konusunda en ideal adaydı ve beklendiği üzere Formula 1'in tercihi Türkiye oldu.

Formula 1'den yapılan açıklamada, Kanada'da devam eden kısıtlamalar ve 14 günlük karantina kuralı, yarışın iptal edilmesine neden oldu.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, "Bu sezon Kanada'ya gidemeyecek olmak büyük hayal kırıklığına neden olsa da, geçen sezonki inanılmaz yarıştan sonra Türkiye'nin yeniden takvime gireceğini açıklamaktan büyük heyecan duyuyorum."

"Tüm taraftarlarımızın sezonun dramatik başlangıcından ötürü heyecanlı olduğunu biliyorum ve Türkiye, pist üstünde harika mücadelelerin olduğu harika bir pist."

"Son haftalardaki tüm çabalarından ötürü Kanada'daki organizatörlere ve yetkililerle teşekkür etmeliyim. Fakat seyahatle ilgi durum, planlarımızı imkansız hale getirdi." dedi.