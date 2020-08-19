Resmi: Tüm takımlar yeni Concorde Anlaşması'nı imzaladı!

Formula 1 ve FIA'nın ortak açıklamasında, griddeki mevcut on takımın tamamının yeni Concorde Anlaşması'nı imzaladığına yer verildi.

Bu hamle, tüm takımların Formula 1 ve FIA ile son 12 ayda yaptığı büyük tartışmaların ardından geldi.

F1'in ticari hak sahibi Liberty Media, bu süreçte özellikle finansal anlamda büyük adımlar attı ve sporun daha adil bir finansal yapıya sahip olması için çalıştı. Özellikle bütçe sınırı, küçük takımların F1'de devam etmesi için kilit konuydu.

Yeni Concorde Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte Mercedes'in spordan ayrılacağı iddiaları da sona ermiş oldu. Ayrıca Haas'ın da spordan çekileceği iddiaları da ortadan kalktı.

Formula 1, finansal ve teknik anlamda yaptığı değişikliklerle hem takımların daha iyi bir finansal yapıya sahip olmasını hem de pist üstünde daha fazla mücadele olmasını umut ediyor.

Bu sayede takımlara fayda sağlarken, yeni taraftarları da spora çekmeyi hedefliyor.

F1 CEO'su Chase Carey, "Tüm taraftarlarımız daha yakın yarışlar, tekerlek tekerleğe mücadeleler ve her takımın podyuma çıkma şansına sahip olduğunu görmek istiyor. Yeni Concorde Anlaşması, 2022 yönetmelikleriyle birlikte bunu gerçeğe dönüştürmek ve hem finansal anlamda daha adil bir ortam oluşturmak hem de yarış pistindeki takımlar arasındaki farkları azaltmak için gerekli temeli oluşturacak." dedi.

Gelecek yıl Formula 1'de 145 milyon dolarlık bütçe sınırı olacak. Bu, takımların maliyetini büyük oranda azaltacak ve takımların bütçesini birbirlerine yaklaştıracak.

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