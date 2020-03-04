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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Tüm takımlar, Ferrari konusunda FIA'dan açıklama bekliyor!

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Resmi: Tüm takımlar, Ferrari konusunda FIA'dan açıklama bekliyor!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Mar 2020 10:21

FIA'nın Ferrari'nin 2019 motoru ile ilgili yaptığı araştırmayı tamamlamasının ardından sonuçları açıklama şekli, Ferrari motoru kullanmayan tüm takımların birleşmesine neden oldu. Takımlar, FIA'dan adalet için açıklama yapmalarını istiyorlar.

FIA, geçtiğimiz hafta testlerin bittiği dakikalarda yaptığı açıklamada, Ferrari motoruyla ilgili incelemeyi tamamladığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada Ferrari'nin motorunun kurallara uygun olduğu ya da olmadığı konusunda net bir şey söylenmedi ve tarafların "özel" bir anlaşmaya vardığı, konuyla ilgili daha fazla şeyin söylenmeyeceği belirtildi.

FIA'nın bu yaklaşımı, Ferrari motoru kullanan takımlar haricinde, tüm takımların ortak noktada buluşmasını sağladı.

Ferrari motoru kullanmayan yedi takımın yayınladığı ortak bildiride, tüm takımların Maranello merkezli ekiple FIA arasında yaptığı gizli anlaşmadan ötürü "şoke olduklarına" yer verildi.

McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault, AlphaTauri ve Williams yayınladıkları bu bildiriyle, FIA'yı Ferrari ile olan olayda gerçekleri tam olarak açıklamaya çağırdı.

Açıklamada şöyle denildi: "Aşağıdaki imzası bulunan takımlar olarak, FIA'nın 28 Şubat Cuma günü Scuderia Ferrari Formula 1 Güç Ünitesi'ne yönelik soruşturmanın sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklama bizi hem şaşırttı hem de şoke etti."

Uluslararası sportif kuralları belirleyen kurum, en üst seviyede yönetim, şeffaflık ve dürüstlük standartlarıyla hareket etme sorumluluğuna sahiptir.

Diğer takımlar tarafından sorulan sorular üzerine FIA tarafından gerçekleştirilen ve aylarca süren soruşturmalardan sonra, bu konuyu sonuçlandırmak adına FIA ile Ferrari'nin gizli bir anlaşma yapmasına şiddetle karşı çıkıyoruz.

Bu nedenle, sporumuzun tüm takımlara adil ve eşit davranmasını sağlamak adına, bu konuda tam ve doğru bir açıklama olmasına yönelik ortak isteğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bunu Formula 1'in katılımcıları, paydaşları ve taraftarları adına yapıyoruz.

Ek olarak, FIA'nın yargı süreci ve yetkili mahkemeler önünde adli yardım talep etme hakkımızı saklı tutuyoruz.

McLaren Racing Limited
Mercedes-Benz Grand Prix Limited
Racing Point UK Limited
Red Bull Racing Limited
Renault Sport Racing Limited
Scuderia Alpha Tauri S.p.A.
Williams Grand Prix Engineering Limited"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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