Resmi: F1 pilotları yarışlara artık istedikleri lastiklerle başlayabilecek!

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Takım yöneticileri, 2014'ten bu yana yürürlükte olan ve üçüncü bölüme ulaşan tüm sürücülerin, yarışa ikinci bölümde kullandıkları lastiklerle başlamasını zorunlu kılan kuralın kaldırılmasını birkaç yıldır tartışıyorlardı.

Kuralın bazı avantajları olduğu gibi, bazı dezavantajları da vardı. Büyük takımlar bu lastiklerle son bölüme rahatça kalıp, yarışın başlangıcı için avantaj elde ettiler.

Özellikle aşınmanın yüksek olduğu pistlerde orta grup takımları, bilerek sıralama turlarının son bölümüne kalmamayı tercih ediyorlardı. Böylece yarışın başlangıcı için lastik seçiminde özgür olma fırsatı yakaladılar.

Bununla beraber F1, geçen yılki sprint yarış hafta sonlarında, Q2 lastik kuralını kaldırdı ve bir dizi test yapmış oldu. Şimdi bu kural, tüm yarış hafta sonları için rafa kaldırıldı. Bu da artık 20 sürücünün tamamının yarışa istedikleri lastiklerle başlayabileceği anlamına geliyor.

Mercedes W13 detail Photo by: Mercedes AMG

FIA tarafından cuma günü yayınlanan 2022 Sportif Yönetmelikleri'nde son versiyonunda, yarışın başlangıcında üçüncü bölüme kalmaya hak kazanan her aracın, ikinci bölümde en hızlı turunu kaydettiği lastikleri kullanması gerektiği yönündeki kuralın kaldırıldığı görüldü.

Kuralın değişmesiyle beraber takımlar, artık her yarıştan önce, başlangıç için en iyi lastiğin hangisi olduğunu düşünmek zorunda kalacaklar ve bu da ekstra bir belirsizliğe yol açacak.

Bir önceki kural dizisinde serbest seçim fırsatı, sadece yarış ıslak zeminde başlıyorsa mümkündü.

F1'in Sportif Yönetmelikleri'nde daha fazla değişiklik yapması bekleniyor. Bunlardan en önemlisi hiç şüphesiz güvenlik aracı kurallarında olabilir.

Bunun, gelecek ay yapılacak Bahreyn GP'den kısa bir süre önce yapılması mümkün.