Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Resmi: Tsunoda, 2025 yılı sonuna kadar RB ile yarışacak

RB Formula 1 takımı, Yuki Tsunoda'nın 2025 sonun kadar takımda kalacağını açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, arrives into the paddock

Fotoğraf: Mark Sutton

Sergio Perez'in Red Bull ile kontrat yenilemesinin ardından Yukİ Tsunoda'nın yeni sezonda RB'de yarışması zaten beklenen bir şeydi.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan RB, Tsunoda ile 2025 sonuna kadar devam edecek yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

24 yaşındaki Tsunoda, “RB'de kalacağım için çok mutluyum. Geleceğime yılın bu kadar erken bir döneminde karar verilmesi güzel bir duygu."

"Kariyerimde bu kadar önemli bir rol oynayan ve oynamaya devam edecek olan Red Bull ve Honda'daki herkese teşekkür etmek istiyorum."

"Herkesin ortaya koyduğum çabayı takdir ettiğini ve onların gelişimine yardım ettiğimi görüyor olması harika."

"Bu sezon zaten net bir ilerleme kaydettik ve bu beni her zaman elimden gelenin en iyisini yapmam konusunda motive ediyor." dedi.

Tsunoda'nın yanında yer alan Daniel Ricciardo ile ilgili nihai karar ise henüz verilmedi. Takım Liam Lawson dışında bu koltuk için başka adaylara da bakıyor.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Villeneuve: "Ricciardo'nun Formula 1'de yeri yok"
Sonraki haber Canlı sohbet: Kanada GP sıralama turları

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Kanada GP: Russell ve Verstappen aynı dereceyi yaptı, Russell pole pozisyonunda!

Kanada GP: Russell ve Verstappen aynı dereceyi yaptı, Russell pole pozisyonunda!

Formula 1
Kanada GP
Kanada GP: Russell ve Verstappen aynı dereceyi yaptı, Russell pole pozisyonunda!
Kanada GP 3. antrenman: Hamilton zirvede, Verstappen ikinci!

Kanada GP 3. antrenman: Hamilton zirvede, Verstappen ikinci!

Formula 1
Kanada GP
Kanada GP 3. antrenman: Hamilton zirvede, Verstappen ikinci!
Kanada GP 2. antrenman: Alonso en hızlı zamanı yaptı, Russell ikinci!

Kanada GP 2. antrenman: Alonso en hızlı zamanı yaptı, Russell ikinci!

Formula 1
Kanada GP
Kanada GP 2. antrenman: Alonso en hızlı zamanı yaptı, Russell ikinci!
Yuki Tsunoda
Daha fazlası
Yuki Tsunoda
Marko: "2025 için RB sürücülerini seçmek bizim için lüks bir sorun"

Marko: "2025 için RB sürücülerini seçmek bizim için lüks bir sorun"

Formula 1
Monako GP
Marko: "2025 için RB sürücülerini seçmek bizim için lüks bir sorun"
Ricciardo: "Zaman tablosu resmin tamamını göstermiyor"

Ricciardo: "Zaman tablosu resmin tamamını göstermiyor"

Formula 1
Monako GP
Ricciardo: "Zaman tablosu resmin tamamını göstermiyor"
Tsunoda'nın Imola'daki performansının ardından Perez'in koltuğu tehlikede olabilir

Tsunoda'nın Imola'daki performansının ardından Perez'in koltuğu tehlikede olabilir

Formula 1
Emilia Romagna GP
Tsunoda'nın Imola'daki performansının ardından Perez'in koltuğu tehlikede olabilir
RB F1 Team
Daha fazlası
RB F1 Team
Horner: "RB, yaşadığımız sorunlar için cevap bulmamıza yardım edebilir"

Horner: "RB, yaşadığımız sorunlar için cevap bulmamıza yardım edebilir"

Formula 1
Monako GP
Horner: "RB, yaşadığımız sorunlar için cevap bulmamıza yardım edebilir"
Tsunoda 2025 için Red Bull ile görüşmeyi bekliyor

Tsunoda 2025 için Red Bull ile görüşmeyi bekliyor

Formula 1
Tsunoda 2025 için Red Bull ile görüşmeyi bekliyor
Ricciardo ilk antrenman gününde aracından pek memnun değil

Ricciardo ilk antrenman gününde aracından pek memnun değil

Formula 1
Emilia Romagna GP
Ricciardo ilk antrenman gününde aracından pek memnun değil

Son Haberler

Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"

Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"

F1 Formula 1
Kanada GP
Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"
Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"

Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"

F1 Formula 1
Kanada GP
Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"
Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

F1 Formula 1
Kanada GP
Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor
Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

F1 Formula 1
Kanada GP
Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye