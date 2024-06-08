Resmi: Tsunoda, 2025 yılı sonuna kadar RB ile yarışacak
RB Formula 1 takımı, Yuki Tsunoda'nın 2025 sonun kadar takımda kalacağını açıkladı.
Fotoğraf: Mark Sutton
Sergio Perez'in Red Bull ile kontrat yenilemesinin ardından Yukİ Tsunoda'nın yeni sezonda RB'de yarışması zaten beklenen bir şeydi.
Bugün kısa bir açıklama yayınlayan RB, Tsunoda ile 2025 sonuna kadar devam edecek yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu.
24 yaşındaki Tsunoda, “RB'de kalacağım için çok mutluyum. Geleceğime yılın bu kadar erken bir döneminde karar verilmesi güzel bir duygu."
"Kariyerimde bu kadar önemli bir rol oynayan ve oynamaya devam edecek olan Red Bull ve Honda'daki herkese teşekkür etmek istiyorum."
"Herkesin ortaya koyduğum çabayı takdir ettiğini ve onların gelişimine yardım ettiğimi görüyor olması harika."
"Bu sezon zaten net bir ilerleme kaydettik ve bu beni her zaman elimden gelenin en iyisini yapmam konusunda motive ediyor." dedi.
Tsunoda'nın yanında yer alan Daniel Ricciardo ile ilgili nihai karar ise henüz verilmedi. Takım Liam Lawson dışında bu koltuk için başka adaylara da bakıyor.
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
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