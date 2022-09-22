Resmi: Tsunoda, 2023 yılında AlphaTauri'de yarışmaya devam edecek

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Yuki Tsunoda, Formula 2'deki başarılı performansının ardından geçen yılın başında AlphaTauri ile Formula 1'e girmişti ve o günden bu yana Pierre Gasly'nin takım arkadaşı olarak İtalyan ekipte çalışıyordu.

Japon sürücü, zaman zaman çok iyi yarışlar çıkarsa da çoğu zaman istikrar yakalamakta zorlandı ve bazen koltuğunu kaybedebileceğine dair spekülasyonlar çıktı.

Ancak AlphaTauri, yaptığı değerlendirmenin ardından 38 yarışa çıkan Tsunoda'nın gelecek yıl kendileriyle yarışmaya devam edeceğini duyurdu.

Tsunoda anlaşmanın ardından şöyle konuştu: "Red Bull, Honda ve Scuderia AlphaTauri'ye bana F1'de yarışma fırsatı vermeye devam ettikleri için çok teşekkür etmek istiyorum."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, Helmut Marko, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Geçen yıl fabrikaya daha yakın olmak için İtalya'ya taşındıktan sonra kendimi takımın gerçek bir parçası gibi hissediyorum ve 2023'te de onlarla yarışmaya devam edeceğim için mutluyum."

"Elbette 2022 sezonumuz henüz bitmedi ve orta grupta yoğun bir savaş veriyoruz, bu yüzden tamamen sezonu iyi bir şekilde bitirmeye odaklandım."

"Sonrasında gelecek yılı sabırsızlıkla bekleyeceğiz."

Takım patronu Franz Tost, Japon sürücünün son dönemde performansını artırdığı görüşünde.

Tost, "Geçen yıl bize katıldığından beri gördüğümüz üzere, Yuki çok yetenekli bir sürücü ve bu sezon kendini çok geliştirdi."

"Son zamanlarda yakaladığı hızla, F1'de çok fazla öğrendiğini ve bir koltuğu hak ettiğini kanıtladı. 2022'nin son altı yarışında ondan bazı güçlü sonuçlar bekliyorum."

"Her zaman söylediğim gibi, bir sürücünün Formula 1'i tam olarak kavraması için en az üç yıla ihtiyacı vardır, bu yüzden ona tam potansiyelini göstermesi için zaman verilmesinden memnunum." dedi.

AlphaTauri'de Gasly'nin de 2023 için anlaşması var ancak Fransız pilotun adı son dönemde Alpine ile anılıyor.