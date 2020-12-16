Resmi: Tsunoda, 2021'de AlphaTauri ile F1'de yarışacak!

Japon Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda, Formula 2'deki çaylak sezonunda etkileyici bir performans ortaya koydu ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

20 yaşındaki genç sürücü, kariyerine Japonya F4 Şampiyonası'nda başladı ve üçüncü yılında şampiyon olmayı başardı. 2019'da FIA Formula 3 Şampiyonası'nda yarıştı ve sezonu 67 puanla dokuzuncu bitirdi.

Bu yıl FIA Formula 2 Şampiyonası'na geçiş yaptı ve ilk yılında 3 galibiyet, 4 pole pozisyonu ve 7 podyum elde ederek şampiyona üçüncüsü oldu.

Red Bull ve Honda ile kuvvetleri bağları olan Japon pilotun 2021 yılında AlphaTauri ile F1'de yarışması uzun süredir beklenen bir durumdu.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan AlphaTauri, Tsunoda'nın 2021 yılında Pierre Gasly'nin takım arkadaşı olacağını duyurdu. Tsunoda, Kamui Kobayashi'den bu yana F1'de yarışan ilk Japon sürücü oldu.

Honda desteğiyle F1'de yarışan son Japon sürücü Takuma Sato'ydu.

Japon sürücü şöyle konuştu: "Çoğu yarış pilotu gibi hedefim her zaman Formula 1'de yarışmak oldu, bu yüzden bu haberden ötürü çok mutluyum."

"Bana bu fırsatı verdikleri için Scuderia AlphaTauri, Red Bull ve Dr.Marko'ya ve tabii ki kariyerim boyunca Avrupa'da yarışmak için büyük fırsatlar sağlayan Honda'dan herkese, bana verdikleri tüm destekler için teşekkür etmek istiyorum."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Race Winner Yuki Tsunoda, Carlin celebrates in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu noktaya gelmemde pay sahibi olan -yarıştığım- takımlara ve özellikle de bu yıl çok şey öğrendiğim Carlin'e teşekkür etmem gerekiyor."

"Önümüzdeki yıl pek çok Japon F1 taraftarının umutlarını taşıyacağım ve onlar için de elimden gelenin en iyisini yapacağım."

AlphaTauri pilotu Franz Tost, 2000 doğumlu ilk sürücü olan Tsunoda'nın yeteneğinden etkilendiklerini söyledi ve "Ekibimiz için büyük bir değer olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Honda Motor CEO'su Takahiro Hachigo, "Honda'daki herkes adına Formula 1'e adım attığı için Yuki'yi tebrik etmek istiyorum."

"Bu onun için bir hayalin gerçekleşmesi ve Honda'nın genç sürücü programına harcadığı tüm çabaların bir yansıması oldu. Şimdiye kadar birlikte başardıklarımızdan gurur duyuyoruz ve dünyadaki en hızlı sürücü olmak için onu bir sonraki seviyede takip etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Motor sporlarının zirvesinde yarışmanın kolay olmayacağının farkındayız, ancak Yuki'nin yeteneklerine inanıyoruz." dedi.

Böylelikle Daniil Kvyat, ikinci kez Formula 1'den ayrılmış olacak.

Gridde de Lewis Hamilton'ın Mercedes'le anlaşacağı düşünüldüğünde sadece Red Bull'un ikinci koltuğu boş kalmış oldu.

Red Bull'un ikinci pilotunu önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.