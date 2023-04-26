Resmi: Tost sene sonu AlphaTauri'den ayrılıyor, yerini Mekies alıyor!
Scuderia AlphaTauri, 2006 sezonundan bu yana takım patronluğunu yürüten Franz Tost'un sene sonu görevinden ayrılacağını ve kendisinin yerini Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies'in alacağını duyurdu!
Faenza merkezli Minardi'nin Red Bull tarafından satın alınarak Scuderia Toro Rosso'ya dönüştüğü 2006 sezonundan beri görevinin başında yer alan Franz Tost, özellikle sivri dilli olmasıyla ve genç sürücülere karşı yer yer Helmut Marko derecesinde dahi sert davranabilmesiyle biliniyordu.
18 senelik takım patronluğu kariyeri boyunca Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly gibi sürücülerle çalışan Tost, bu 18 sezona toplam 2 galibiyet, 1 pole pozisyonu ve 5 podyum sığdırarak genel olarak başarıya hasret bir takımla iyi işler çıkarttı.
Bu sezon verdiği birkaç demeçte "2025 sezonunda emekliye ayrılacağını" söyleyen Tost, takım patronluğunu bıraksa bile gelecek sezon danışman olarak AlphaTauri bünyesinde bulunmaya devam edecek.
Tost'un yerini ise geçtiğimiz günlerde iddiaları ortaya atılan bir isim alıyor: Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies!
Eski takım patronu Mattia Binotto'nun sağ kolu konumunda bulunan Mekies'in takımdan ayrılacağı iddiaları Frederic Vasseur'un göreve gelmesiyle birlikte başlamış, ilk kez birkaç gün önce AlphaTauri ismi ortaya atılmıştı.
Mekies'in ne zaman Ferrari'den ayrılacağı, ne kadar süreyle zorunlu izne çıkacağı ve ne zaman AlphaTauri'ye katılacağı ise belirtilmedi.
Buna ek olarak, eski FIA icra direktörü Peter Bayer bu sezonun sonlarına doğru CEO görevinde AlphaTauri'ye katılacak ve takımın hem İtalya hem de Birleşik Krallık'taki tesislerinde stratejik olarak denetlenmesi rolünü üstlenecek.
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