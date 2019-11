Resmi: Toro Rosso 2020'de Gasly ve Kvyat'la devam edecek!

Toro Rosso, 2019 sezonuna çaylak Alex Albon ve bir yıllık aradan sonra F1'e dönen Daniil Kvyat'la başlamıştı.

Her iki pilot da iyi bir ilk yarı geçirdi ve Red Bull, Pierre Gasly'nin performansından memnun kalmayınca sezon ortasında Fransız sürücünün yerine Albon'ı geçirdi.

Toro Rosso şimdiye kadar tarihinin en iyi sezonlarından birisini geçiriyor ve bugün yapılan açıklamayla Gasly ile Kvyat'ın en az bir yıl daha Toro Rosso ile mücadele edeceği duyuruldu.

Kvyat böylelikle bir yıl daha Toro Rosso ile devam edecekken, Gasly de 2018'den sonra Toro Rosso ile ikinci tam sezonuna çıkacak.

Kvyat, "Gerçekten çok mutluyum çünkü burada çok rahat hissediyorum, takımı tanıyorum ve onlar da beni çok iyi tanıyorlar. Bu yüzden de ihtiyaç duyulan şeyleri anlamak çok kolay. Bu yıl birlikte Almanya'da podyuma çıkmayı başardık, bu yüzden gelecek yıl bu takım için çok güçlü bir yıl geçirmeyi umut ediyorum. Formula 1'de devam etme fırsatı için teşekkür ediyorum ve gelecek yıl mümkün olan en iyi performansı sergilemek için elimden geleni yapacağım. Birlikte heyecan verici anlar yaşamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Gasly de mutlu olduğunu söyledi.

"2020'de takımda kalmaya devam edeceğim için çok mutluyum. Önümde heyecan verici zorluklar olacağından eminim. Toro Rosso bana hep en iyi fırsatları verdi ve gelecek yıl mümkün olan en iyi sonuçları almak adına çok motiveyim. Toro Rosso her geçen yıl gelişiyor ve bu yolculuğun bir parçası olmak harika. 2020'de başarabileceğimiz şeyler beni çok heyecanlandırıyor." dedi.

Takım patronu Franz Tost ise, "Pierre ve Daniil'i takımda tutacağımız için mutluyum. Her ikisi de bu sezon iyi performans gösterdiler ve burada geçirdikleri yıllarda çok rekabetçi olduklarını, aracın potansiyelini kullanabildiklerini ve gelişim için değerli geri bildirimler sunabildiklerini kanıtladılar. Bu genç fakat deneyimli ikili, umarım rekabetçi bir araçla 2020'de başarılı bir sezon geçirmek için en iyi faktörlerden birisi olacak. Bu ortaklığı ilerletmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Nicolas Todt and Daniil Kvyat, Toro Rosso, on the grid

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images