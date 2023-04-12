Resmi: Tamamen iyileşen Joan Mir, ABD'de yarışacak!
Sağ bileğindeki sakatlık nedeniyle Arjantin'de ana yarışı kaçıran Joan Mir, tamamen iyileşmesinin ardından ABD GP'sinde yeniden pistte olacak.
Arjantin'deki sprint yarışında Fabio Quartararo ile yaşadığı hafif temasın ardından kendini yerde bulan Joan Mir, düşüşün etkisiyle sağ bileğinden sakatlanmıştı.
Sakatlık aşırı büyük değildi, ancak Marc Marquez'i çoktan kaybeden takım yine de Mir'i riske atmak istemedi ve ana yarıştan çekilme kararı aldı.
İki haftalık arada hızlıca iyileşen Mir, Çarşamba günü sosyal medya hesaplarından yaptığı bir açıklamada kendini iyi hissettiğini ve ABD'de yarışacağını resmen duyurdu.
Mir'in paylaşımında, "Evet, ABD GP ile geri dönüyoruz! %100 iyileştik."
"COTA bizim için güzel anıları canlandıran ve Honda ile ileriye doğru adımlar atmaya devam edeceğimiz bir pist." ifadeleri yer aldı.
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