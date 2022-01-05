Resmi: Szafnauer, Aston Martin'den ayrıldı!

Motorsport.com, Kasım ayında Szafnauer'in Aston Martin'deki geleceğinin belirsiz olduğunu ve ekipten ayrılmaya hazırlandığını öğrenmişti.

Szafnauer, bu haberden kısa bir süre sonra hem basın karşısında hem de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu iddiaları reddetti ve uzun vadeli bir kontrata sahi olduğu için hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.

Ancak bugün bir açıklama yayınlayan Aston Martin, Szafnauer'in Formula 1 takımındaki görevini bıraktığını duyurdu. Szafnauer hem takım CEO'su hem de takım patronuydu.

Açıklamada, "Otmar Szafnauer, bugün itibariyle şirketten ayrıldı."

"Yerine yeni bir isim atayıncaya kadar Aston Martin Cognizant Formula 1 Takımı'ndaki görevlerini, yönetim ekibi üstlenecek."

"Geride kalan 12 yıllık süre zarfında takıma verdiği hizmetler için kendisine teşekkür etmek istiyoruz ve şüphesiz gelecekte girişeceği yeni mücadeleler için başarılar diliyoruz."

"Neyse ki güçlü bir grup tarafından yönetiliyoruz ve yeni takım yapısını açıklamadan önce, elimizdeki seçenekleri keşfetmek için vakit ayırma konusunda oldukça rahatız."

"Takımın tek odak noktası, 2022 sezonunun başlangıcı için mümkün olan en rekabetçi aracı hazırlamak." denildi.

Szafnauer, 2009 yılında Force India adı altında yarışan Silverstone merkezli takıma katılmış ve son yıllarda takımda önemli bir rol üstlenmişti.

Fakat Eylül ayında takıma, McLaren'ın eski patronu Martin Whitmarsh katıldı ve bundan ötürü Szafnauer'in varlığı sorgulanmaya başlandı.

Brezilya GP hafta sonunda Motorsport.com'un kaynakları, her ne kadar resmi olarak reddedilmiş olsa da Szafnauer'in 2022 için Alpine'le anlaştığını öğrenmişti.

Bu konudaki açıklamanın yakında gelmesi bekleniyor

Otmar Szafnauer, Aston Martin Fotoğraf: Erik Junius