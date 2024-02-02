Resmi: Suzuka, 2029 sonuna kadar F1 takviminde!
Formula 1, Japonya Grand Prix'sinin en az 2029 tarihine kadar Suzuka yarışına ev sahipliği yapacağını duyurdu.
Bu haber, serinin Suzuka benzeri pistlerden uzaklaşmasında endişe eden sürücüler ve taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılanacak.
Bu yeni anlaşma öncesinde Suzuka, takvimdeki yeri garanti olmayan son yarışlardan birisiydi çünkü yarışın anlaşması 2024 sonunda bitiyordu.
Yeni anlaşmayla Suzuka, en az beş yıl daha spora ev sahipliği yapmayı sürdürecek. Beş yıl çok gibi gözükse de, Avustralya'nın 2035, Bahreyn'in 2036'ye kadar anlaşması bulunuyor.
Suzuka'nın kontrat yenilemesi haberiyle, takvimde 2025 için anlaşması olmayan tek pist Silverstone olacak. Fakat taraflar çok yıllık yeni bir anlaşmaya yakınlar.
Suzuka anlaşması, aynı zamanda Osaka'da yapılması planlanan bir cadde yarışının gerçekleşme şansını da azaltıyor.
Osaka yetkilileri Japonya'da ikinci bir yarış düzenleyebileceklerini belirtmiş olsalar da, F1'in aralarında sadece 130 km mesafe olan iki yarışı kabul etme şansı, özellikle de yoğun takvim göz önüne alındığında, zayıf görünüyor.
Suzuka şartları kabul etmemiş olsaydı, Osaka'nın durumu çok daha güçlü olacaktı.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Photo by: Red Bull Content Pool
Bu yılki Japonya GP'si Nisan ayında yapılacak ve Avustralya ile Çin arasında gerçekleştirilecek. Bu sayede hem çevre hem de lojistik anlamda tüm taraflara fayda sağlaması amaçlanıyor.
F1 CEO'su Stefano Domenicali "Suzuka özel bir pist ve sporun DNA'sının bir parçası."
"Bu nedenle F1'in en az 2029 yılına kadar burada yarışmaya devam edecek olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."
"Japonya'daki taraftarlarımız F1'i eşsiz bir tutkuyla benimsiyor ve önümüzdeki yıllarda taraftarlara hak ettikleri deneyimi sunmak için organizatörle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi
İlerleyen süreçte, pistin gelişimi için çeşitli çalışmalar da yapılacak.
Honda Mobilityland Başkanı Tsuyoshi Saito, "Sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı hedefliyoruz ve Nisan ayında, ilk kez bahar sezonunda düzenlenecek olan 2024 F1 Japonya Grand Prix'i için çok sayıda taraftarı ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." açıklamasında bulundu ve gelecek için yeni projeler planladıklarını ekledi.
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