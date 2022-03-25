Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Wolff: "Takımlara güvence verildi"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Resmi: Suudi Arabistan GP gerçekleşecek!

Formula 1, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin gerçekleşeceğini ve bu kararın, Cidde'nin güvenliği konusunda verilen güvencelere dayandığını açıkladı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Resmi: Suudi Arabistan GP gerçekleşecek!
Haberi dinle

Cuma öğleden sonra Cidde pisti yakınlarındaki bir petrol tesisine yapılan füze saldırısı, yarışın da bir hedef olabileceği konusunda padokta tedirginliğe yol açtı.

F1 patronları, Aramco tesisinde neler olduğu konusunda net bir açıklama almak ve yarış pisti için hangi güvenlik önlemlerinin alındığını daha iyi anlamak için yetkililerle görüşme gerçekleştirdi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, sürücüler ve takım patronları ile yaptığı toplantının ardından, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile birlikte herkesi durum hakkında bilgilendirmek için başka bir toplantı daha yaptı.

40 dakika süren toplantıda, F1'in Cidde'nin güvenliği hakkında güvence almasına dayanarak yarışın devam edeceği konusunda takım patronları ile anlaşmaya varıldı.

Toplantıdan sonra konuşan Domenicali, F1'in güvenlik önlemlerini ciddiye aldığını ve pist etrafındaki koruma hakkında güvence verildiğini söyledi.

Domenicali, "Ne olursa olsun, ülke için güvenliğin öncelik olduğuna dair tam güvence aldık. Bunun garantilenmesi gerekiyordu."

"Yerel yetkililer burada -pistte- aileleri ile birlikteler. Yani bu bölgeyi, şehri ve gideceğimiz yerleri korumak için bütün sistemleri var."

"Bu nedenle güvenli hissediyoruz ve  yetkililere güveniyoruz. Bu yüzden yarış devam edecek." dedi.

Smoke in the sky of Jeddah

Smoke in the sky of Jeddah

Photo by: Motorsport Images

Sulayem, Husiler tarafından etkinliğe saldırılma riskinin çok az olduğunu çünkü onların, sivilleri hedef almadığını söyledi.

Sulayem, "Güvenlik şefi, takım patronları ve sürücüler ile görüşmeler yaptık."

"Saldıranlar, sivilleri veya pisti değil, altyapıyı hedefliyorlar."

"Buranın güvenli bir yer olduğuna ve tamamının güvenli olacağına dair güvence aldık. Yarışa devam edeceğiz."

"Hepsinin ailesi burada. Sadece önümüzde bakıyoruz ama bunu hiçbir şey olmayacağına dair aldığımız güvence ile yapıyoruz." dedi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Wolff: "Takımlara güvence verildi"
Önceki haber

Wolff: "Takımlara güvence verildi"
Yorumları görüntüle
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
F1, pilotları Suudi Arabistan GP'nin devam edeceği konusunda bilgilendirdi! Suudi Arabistan GP
Formula 1

F1, pilotları Suudi Arabistan GP'nin devam edeceği konusunda bilgilendirdi!

İkinci Cidde F1 antrenman seansı, acil durum toplantısının ardından ertelendi Suudi Arabistan GP
Formula 1

İkinci Cidde F1 antrenman seansı, acil durum toplantısının ardından ertelendi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Resmi: Suudi Arabistan GP gerçekleşecek!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Suudi Arabistan GP gerçekleşecek!

Wolff: "Takımlara güvence verildi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Takımlara güvence verildi"

Seidl: "Sorun yaşamaktan ziyade hızımız yok"
Formula 1 Formula 1

Seidl: "Sorun yaşamaktan ziyade hızımız yok"

Magnussen: "Benim için harika bir gün değildi"
Formula 1 Formula 1

Magnussen: "Benim için harika bir gün değildi"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.