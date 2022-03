Resmi: Suudi Arabistan GP gerçekleşecek!

Cuma öğleden sonra Cidde pisti yakınlarındaki bir petrol tesisine yapılan füze saldırısı, yarışın da bir hedef olabileceği konusunda padokta tedirginliğe yol açtı.

F1 patronları, Aramco tesisinde neler olduğu konusunda net bir açıklama almak ve yarış pisti için hangi güvenlik önlemlerinin alındığını daha iyi anlamak için yetkililerle görüşme gerçekleştirdi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, sürücüler ve takım patronları ile yaptığı toplantının ardından, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile birlikte herkesi durum hakkında bilgilendirmek için başka bir toplantı daha yaptı.

40 dakika süren toplantıda, F1'in Cidde'nin güvenliği hakkında güvence almasına dayanarak yarışın devam edeceği konusunda takım patronları ile anlaşmaya varıldı.

Toplantıdan sonra konuşan Domenicali, F1'in güvenlik önlemlerini ciddiye aldığını ve pist etrafındaki koruma hakkında güvence verildiğini söyledi.

Domenicali, "Ne olursa olsun, ülke için güvenliğin öncelik olduğuna dair tam güvence aldık. Bunun garantilenmesi gerekiyordu."

"Yerel yetkililer burada -pistte- aileleri ile birlikteler. Yani bu bölgeyi, şehri ve gideceğimiz yerleri korumak için bütün sistemleri var."

"Bu nedenle güvenli hissediyoruz ve yetkililere güveniyoruz. Bu yüzden yarış devam edecek." dedi.

Smoke in the sky of Jeddah

Photo by: Motorsport Images