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Formula 1 / Suudi Arabistan GP / Son dakika

Resmi: Suudi Arabistan, F1'in en hızlı cadde pistini tanıttı!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Suudi Arabistan, takvimin en uzun ve en hızlı cadde pisti olmaya hazırlanan yeni Cidde Cadde Pisti'ni tanıttı.

Resmi: Suudi Arabistan, F1'in en hızlı cadde pistini tanıttı!

Suudi Arabistan, bu yıl Formula 1 takvimine girebilmek adına F1 yönetimiyle anlaşma imzalamıştı ve Cidde'de gerçekleştirilecek ilk yarış, 5 Aralık'ta yapılacak.

Yarış organizatörleri, şimdiye kadar cadde pistiyle alakalı hiçbir pist düzeni paylaşımı yapmamışlardı. Ancak bugün itibariyle pist düzeni tanıtıldı.

Yarış organizatörleri tarafından yapılan açıklamaya göre bu pist, 6.175 km uzunluğunda olacak ve Belçika'nın Spa-Francorchamps pistinden sonra takvimin en uzun ikinci pisti olacak.

Pistin çoğu tam gaz geçiliyor ve içerisinde oldukça hızlı bölümleri barındırıyor. Toplam üç DRS bölgesine sahip olması beklenen pistin, yaklaşık olarak 250 km/s'lik bir ortalama hıza sahip olması bekleniyor.

Pistin en hızlı bölümü olan 27. viraja kadarki bölümde araçların 322 km/s hıza ulaşması bekleniyor.

Pist, Cidde sahilinde yer alıyor ve toplamda 27 viraja sahip. Saat yönünün tersi yönüne koşulan pistin ilk iki virajı oldukça dar ve yavaş görünüyor.

Jeddah Street Circuit

Jeddah Street Circuit

Photo by: Formula 1

F1'in motor sporları şefi Ross Brawn, yeni pist düzeninin iyi yarışlar sunacağına olan inancının tam olduğunu dile getirdi.

Brawn, "Yeni bir pistin ayrıntılarını açıklamak her zaman için çok heyecan vericidir ve aynı şey Cidde Cadde Pisti için de geçerli."

"Taraftarlarımız için oldukça heyecan verici, tekerlek tekerleğe mücadeleler sunan ve tüm sürücüleri zorlayabilecek bir piste sahip olabilmek adına Tilke ve organizatörlerle yakın bir işbirliği içindeydik."

“Tasarım, modern bir cadde devresinin en iyi halini ortaya koyuyor ve aynı zamanda yüksek süratler ve geçiş fırsatları yaratacak yüksek tempolu bölümlere de sahip. Kızıldeniz'deki ortam inanılmaz ve araçları, aralık ayında pistte görmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Pist, şehrin ana merkezinin yaklaşık 12 km kuzeyinde yer alan Corniche'de yer alıyor.

Pist, Tilke ve Formula 1'in kendi motor sporları departmanı tarafından ortaklaşa tasarlandı. Tasarımcılar, pisti mümkün olan en iyi hale getirebilmek adına, sahilin kıyasındaki dar bölgede bulunan çok sayıda mevcut yolu kullandılar.

Suudi Arabistan Grand Prix'si gece yapılacak ve 2021 sezonunun sondan bir önceki yarışı olması planlanıyor.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Suudi Arabistan GP Biletler
Editör Jonathan Noble

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