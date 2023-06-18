Resmi: Stroll ve Tsunoda, üç sıra grid cezası aldılar

Montreal'da sıralama turları aksiyonu uzun süre önce bitse de grid dizilimi geç saatlere kadar belli olmadı. Nitekim dört farklı pilot inceleme altındaydı ve dördü de ceza aldılar. FIA oldukça yoğun bir gece geçirdi.

İlk olarak sıralama turlarındaki engellemeler incelendi. Kanada'daki yağmurun yarattığı sprey, aynalardan bir şey görmeyi çok zor hâle getirdi. Pistteki trafik de yoğun olunca, sıralama turlarında birçok engelleme gördük.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Q1'in son saniyelerinde Alpine pilotu Pierre Gasly'i son şikanda engellemiş ve Fransız pilotun turunu tamamlayamamasına neden olmuştu. İspanyol pilot, bu bariz engellemeden dolayı 3 sıra grid cezası aldı.

Sainz'ın yanı sıra Yuki Tsunoda ve Lance Stroll de sıralama turlarında engellemelerden dolayı inceleme altındaydı.

Tsunoda iki farklı engellemeden dolayı inceleme altındaydı. Japon pilot önce Nico Hulkenberg, sonra ise Charles Leclerc'i engelledi. Yani kendisini 6 sıralık bir ceza bekliyor olabilirdi ancak hakemler, Leclerc ile olan olaya herhangi bir ceza vermediler. Tsunoda, sadece Hulkenberg'i engellediği için 3 sıra grid cezası aldı.

Yerel kahraman Lance Stroll ise Q2 seansında Esteban Ocon'u engellemişti. Aston Martin pilotu da bundan ötürü 3 sıra grid cezası aldı.

Böylelikle Tsunoda 19, Stroll ise 16. sıraya gerilemiş oldu.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, leaves the garage Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images