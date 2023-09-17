Resmi: Stroll, Singapur GP'den çekildi

Lance Stroll, Q2'ye kalmak için mücadele ettiği sıralama turlarının son anlarında büyük bir kaza yapmıştı.

Bu yıl sakatlıklarla boğuşan Kanadalı sürücü, son virajda aracının kontrolünü kaybetti ve sağ taraftaki bariyerlere çarptı.

Darbenin etkisiyle araçta büyük hasar oluşurken, Stroll tıbbi merkeze götürüldü.

Yapılan incelemelerde Stroll'ün durumunun iyi olduğu anlaşıldı fakat araçtaki hasar çok büyüktü ve pazar günü yarışıp yarışmayacağı belirsizdi.

Fakat Aston Martin, Stroll'ün vücudundaki ağrılar nedeniyle bugün yarışmayacağını açıkladı. Ayrıca araçta da onarılması kolay olmayan çok ciddi bir hasar mevcut.

Takım patronu Mike Krack, bundan ötürü Japonya GP'ye odaklanacaklarını belirtti.

Krack şöyle dedi: "Dünkü kazanın ardından Lance'in araçtan çıkabilmiş olması tüm ekibi rahatlattı fakat bu kadar büyük bir kazanın etkilerini hâlâ hissediyor."

"Şu anki önceliğimiz onun tam ve hızlı şekilde iyileşmesi. Birlikte, bu akşamki yarışa katılmayıp, önümüzdeki hafta sonu Japonya Grand Prix'sinde kokpite dönmesine karar verdik."

Bugün Aston Martin'i sadece Fernando Alonso temsil edecek.