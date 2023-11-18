Resmi: Stroll sarı bayraklar altında geçiş yaptığı için grid cezası aldı
Lance Stroll, Las Vegas GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenmanda sarı bayraklar altında geçiş yaptığı için 5 sıra grid cezası aldı.
Olaysız geçen LAs Vegas hafta sonunun tek kazası, 3. antrenman seansının son 5 dakikasında geldi.
3. antrenman seansı son beş dakika kala Alex Albon'un otomobilinin sol arka tarafını duvara çarptıktan sonra lastiğin yerinden çıkıp piste kalması sebebiyle yarıda kaldı. Önce sarı bayrak sallanırken, sonra kırmızı bayrak sallandı ve yarış yönetimi seansı sonlandırdı.
Bu bölümde Lance Stroll, sarı bayraklar altında Carlos Sainz'ı geçtiği için 5 sıra grid cezası aldı.
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
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