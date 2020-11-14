Resmi: Stroll ceza almadı, pole pozisyonunu korudu!

İstanbul Park'ta kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Stroll, son seansta en hızlı turunu atarken, spin atan takım arkadaşı Sergio Perez'in olduğu yerden geçtiği esnada sarı bayraklara uymadığı gerekçesiyle inceleme altına alınmıştı.

Hakemler bu olay nedeniyle Stroll'u seans sonrasında görüşmeye çağırdılar.

18:30 itibariyle başlayan görüşmelerde pilot ve takım temsilcileri dinlendi, telemetre verileri ve video görüntüleri izlendi.

Telemetre verilerinde Stroll'un o bölgeye tek sarı bayraklar altında geldiği, virajda ayağını gazdan çektiği ve olay yerini geçtikten sonra gaza bastığı görüldü.

Ancak o esnada pist koşulları çok hızlı geliştiği için doğal olarak Stroll'un sektör zamanı da gelişmişti ve bu yüzden yavaşlamadığı düşünüldü.

Verilerin incelenmesinin ardından Stroll'e bir ceza verilmedi. Racing Point pilotu böylece pole pozisyonunu korumuş oldu.