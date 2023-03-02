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Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor

Lance Stroll, sakatlığının geçmesinin ardından bu hafta sonu gerçekleştirilecek Bahreyn Grand Prix'sine katılacak.

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Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor
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Lance Stroll, İspanya'da bisiklet antrenmanı yaparken geçirdiği kazada bileğinden sakatlanmış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Bu olay nedeniyle sezon öncesi testlerini kaçıran Stroll'ün Bahreyn GP'de de yarışamama ihtimali vardı.

Takım, Stroll'ün piste çıkıp çıkmayacağına dair kesin karar için Bahreyn GP'ye kadar beklemek istedi. Eğer piste çıkamasaydı, yerine Felipe Drugovich geçecekti.

Fakat bugün itibariyle Kanadalı pilotun Bahreyn GP'de yarışacağı doğrulandı.

Açıklamada, "Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Takımı, Lance Stroll'un bu hafta sonu Bahreyn Grand Prix'sine katılacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyor." denildi.

Stroll, "Sezon öncesi testi için Bahreyn'de olamamak sinir bozucuydu. Bu üç günlük testi kaçırdığım için hayal kırıklığına uğradım."

"Fakat bileğimdeki sakatlık göz önüne alındığında, bu hafta sonuna ve önümüzdeki uzun sezona hazırlanabilmek için iyileşmeye odaklanmanın en iyisi olacağını düşündük."

"Talihsiz bir kazaydı. Lastiğim yerdeki bir çukura takıldı ve bisikletten düştüm. Neyse ki hasar önemli boyutta değildi ve sağ bileğimde yapılan küçük bir ameliyat, sorunu çok hızlı bir şekilde çözdü."

"O zamandan beri, bu hafta sonu yeniden piste çıkmaya hazır olabilmek için takımımla birlikte sıkı şekilde çalışıyorum." dedi.

Stroll, desteği için herkese teşekkür ederken, hafta sonu için kendisini hazır hissettiğini dile getirdi.

Bu hafta sonu Felipe Drugovich ve Stoffel Vandoorne her ihtimale karşı garaja hazır bulunacak.

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