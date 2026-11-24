Formula 1

Resmi: Slater, F2'de Camara'nın koltuğunu devralacak

Audi'nin genç pilotu Freddie Slater, Rafael Camara'nın Invicta Racing'den ayrılmasının ardından Formula 2'deki ilk yarışına Katar'da çıkacak.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 24 Kas 2026 14:30

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Freddie Slater, Audi F1 Team

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Katar ve Abu Dabi'de gerçekleştirilecek sezonun son iki yarışı öncesinde şampiyona lideri olan Rafael Camara, Invicta Racing ile olan sezonunu erken sonlandırma kararı aldı.

Brezilyalı pilot, 2027 sezonunda tam zamanlı olarak yarışacağı Haas adına Formula 1'de iki ekstra yarış hafta sonunda daha görev alabilmek için F2 programından ayrıldı.

Camara'nın Formula 2'den çekilmesiyle Invicta Racing'in kadrosunda boşalan koltuk, Audi'nin genç pilotu Freddie Slater'a verildi.

2026 FIA Formula 3 Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Slater, Katar ve Abu Dabi yarışlarında mücadele edecek. İngiliz pilot, Formula 1 hafta sonu ilk çıkışını ise Mexico City'de yapmış ve ilk antrenman seansında Gabriel Bortoleto'nun, Sao Paulo'da ise Nico Hülkenberg'in aracını kullanmıştı.

Rafael Camara, Haas

Fotoğraf: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Audi Yarış Direktörü ve Pilot Gelişim Programı Sorumlusu Allan McNish, Slater'ın Formula 2'ye beklenenden erken adım atmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Freddie'nin Formula 2'deki ilk yarışına beklenenden daha erken çıkma fırsatı bulmasından memnuniyet duyuyoruz."

"Sezonun son iki yarışı, gelecek yılki ilk tam sezonu öncesinde kendisine önemli bir deneyim kazandıracak. Böylece Invicta Racing ile çalışmaya başlayabilecek ve şampiyonaya aşinalık kazanabilecek."

"Bu, gelişiminde önemli bir başka adım ve Audi Pilot Gelişim Programı kapsamında birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla da oldukça uyumlu."

"Freddie'nin piste çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Sezonun son iki yarışı için kendisine ve Invicta Racing'e başarılar diliyoruz."

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- Motorsport.com Ekibi

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