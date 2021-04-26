Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

Bildiğiniz üzere Formula 1 bir süredir sıralamalarda sprint yarışı fikrini değerlendiriyordu. Yapılan uzun görüşmelerin ardından bugünkü F1 Komisyonu toplantısında konu masaya yatırıldı ve iki Avrupa, bir tane de Avrupa dışı yarışta sprint yarışı fikrinin uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

Bu değişikliğin hayata geçmesi için son olarak FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor ancak F1 Komisyonu'nda kabul edilen değişikliklerin WMSC'de onaylanması bekleniyor.

Bu uygulama bu sene Avrupa'da ilk olarak Britanya GP'de, ardından İtalya GP'de uygulanacak. Avrupa dışında Brezilya'da olması bekleniyor.

Sprint yarışının uygulanacağı yarışlarda Cuma günleri 60 dakikalık ilk antrenman seansının ardından sıralama seansı gerçekleştirilecek ve bu seans, Cumartesi günü düzenlenecek olan sıralama yarışının gridini belirleyecek. Cumartesi günkü 100 km'lik yarışın sonucu ise Pazar günkü gerçek yarışın gridini belirlemiş olacak. Bu yarışta pit stop zorunlu olmayacak, DRS kullanılabilecek ve Sprint Sıralama yarışını ilk 3 sırada tamamlayanlara sırasıyla 3, 2, 1 puan verilecek.

Sprint Yarışı Programı

Cuma:

Sabah takımlar seçtikleri iki set lastikle 60 dakikalık ilk antrenman seansına katılacaklar.

Öğleden sonra 5 set yumuşak lastikle normal sıralama formatı uygulanacak.

Cumartesi:

Sabah 60 dakikalık 2. antrenman seansı gerçekleştirilecek ve takımlar istedikleri bir set lastiği bu seansta kullanacaklar.

Öğleden sonra 100 kilometrelik Sprint Sıralama seansı koşulacak ve takımlar istedikleri iki set lastiği seçebilecekler.

Pazar:

Kalan iki set lastik ile tam mesafe bir Grand Prix yarışı düzenlenecek.

Yağmur olması halinde:

Etkinliğin başında 3 set yağmur, 4 set geçiş lastiği olacak.

1. antrenman seansı ya da sıralama yağmurlu geçerse, takımlar ekstra bir set geçiş lastiği alabilecekler ancak kullanılan geçiş lastiği, Sprint Sıralama yarışı öncesi geri verilecek.

Sprint Sıralama yarışı yağmurlu olursa, takımlar 1 set kullanılmış yağmur ya da geçiş lastiğini yeni set geçiş lastikleriyle değiştirmek için geri verebilirler.

Toplamda 9 set geçiş ve yağmur lastiği olacak.

Kapalı Park (Parc Ferme) kuralları:

Kapalı park kuralları, Cuma günkü sıralama seansının başlamasıyla devreye girecek ve üç hedefle, araçtaki ana parçaların değişimi yasaklanacak:

Sıralamalar için özel araç hazırlanmasının engellenmesi Ertesi gün için aracı hazırlama için gerekli süreyi sınırlandırma Cumartesi sabah gerçekleştirilecek olan seans için aracın yeniden ayarlanmasının sağlanması

Sprint Sıralama seansının başlamasının ardından, araçlar tamamen Kapalı Park'ta olacak. Sıralamaların ardından sınırlı sayıda parça değiştirilebilecek:

Ağırlık dağılımı değiştirilebilir.

Güç ünitesi ve vites kutusu soğutma çıkışları, FIA tarafından görevlendirilen hava durumu hizmeti sağlayıcısı tarafından belirlenen ortam sıcaklıklarının sıralamaların başlamasından ve Sprint Sıralama seansının başlamasından bir saat önce kaydedilmesi ve 10 derece fark olması koşuluyla motor kapağı üzerindeki çıkışları değiştirerek düzenlenebilir.

FIA Başkanı Jean Todt, "Formula 1'in Sprint Sıralama konseptiyle taraftarlarıyla etkileşim kurmak ve yarış hafta sonu gösterisini büyütmek için yeni yollar aradığını görmekten memnunum. Bu; FIA, Formula 1 ve tüm takımlar arasındaki devam etmekte olan işbirliği sayesinde oldu. F1, tüm tarafların bu şekilde birlikte çalışması sayesinde her zamandan daha güçlü hale geldi. Sportif, Teknik ve Mali kuralların adil olması için çok şey yapıldı." dedi.

Formula 1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, "Taraftarlarımıza 2021'de daha ilgi çekici bir yarış hafta sonu sunacak bu yeni fırsattan heyecan duyuyoruz. Pilotların üç gün boyunca mücadele ettiklerini izlemek harika bir deneyim olacak ve tüm pilotların bu mücadele için sabırsızlandıklarından eminim."

"Tüm takımlar bu planı desteklediği için mutluyum. Bu, sporumuzun mirasına bağlı kalmamızı sağlarken taraftarlarımız yeni yollarla etkileşim kurmaya devam etme yönündeki ortak çabalarımızın bir kanıtıdır." dedi.