Resmi: Singapur Grand Prix'si en az 2028 yılına kadar Formula 1'e ev sahipliği yapacak

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2008 yılında, Formula 1 tarihinin ilk gece yarışına ev sahipliği yapan Singapur, COVID-19 pandemisi nedeniyle hem 2020 hem de 2021 yıllarında takvimden çıkarıldı.

Bu yılki takvimde kendisine yer bulan Singapur, 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ve o dönemde yapılması planlanan Rusya ve Japonya ile beraber, sezonun bir dizi üçlü yarışından birisine ev sahipliği yapacak.

Singapur GP, Formula 1'le son olarak 2017'nin Eylül ayında yeni kontrat imzalamıştı. O tarihte yapılan anlaşma, sonraki dört yılı kapsıyordu ve 2021 sonunda bitecekti.

Fakat son iki yarış gerçekleşmedi ve bu nedenle son iki yıl, bir sonraki sözleşmeye dahil edildi. Böylelikle 2+5 yıllık bir kontrat ortaya çıktı.

Sonuç olarak Singapur, 2022 ve 2028 yılları arasında arka arkaya yedi yıl spora ev sahipliği yapacak.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, ”Formula 1'in Singapur'da yedi yıl daha yarış düzenleyecek olmasından dolayı çok mutluyum."

"Marina Bay Street Circuit, 2008'de F1 tarihindeki ilk gece yarışına ev sahipliği yaptı ve Singapur, o zamandan beri taraftarları, takımları ve sürücüleri heyecanlandırmaya devam etti."

"Singapur, F1 takviminde özel bir yere sahip ve mevcut kontratı uzatmak, sporun Asya'daki varlığını büyütmeye devam etme konusundaki uzun vadeli taahhüdümüzün bir parçası olacak." dedi.

Singapur GP'den Ong Beng Seng, ”Gece yarışımızın yedi yıl daha gerçekleşecek olmasından ötürü çok memnunuz." dedi.

Yeni kontrat sürpriz olmadı. Çünkü Formula 1, COVID-19 nedeniyle son yıllarda F1'e ev sahipliği yapmayan ülkeleri desteklemeyi ve kontratlarını uzatmayı istiyordu.

Geçtiğimiz Kasım ayında Çin GP'nin kontratı da 2025 sonuna kadar uzatılmıştı. Fakat Şanghay, 2022'de arka arkaya üçüncü kez spora ev sahipliği yapamayacak.

Ülkeler şu anda Formula takvimine girebilmek adına birbirleriyle mücadele halindeler. 2023 yılında Formula 1 takvimine Katar da dahil olacak ve Çin'in dönüşü göz önüne alındığında, daha şimdiden takvimdeki yarış sayısı 25'e çıkıyor.