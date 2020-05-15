Silverstone, iki yarış yapma konusunda F1'le anlaştı!

Pist, son birkaç haftadır ticari şartlarla ilgili Liberty Media ile görüşme halindeydi ve pist bu yıl, F1'e ev sahipliği yapmak için ücret ödemek yerine, F1'den ücret alacak. Yapılan anlaşmaya göre Formula 1, yarışın gerçekleşmesi için gereken tüm maliyeti karşılayacak.

Taraflar son haftalarda farklı fikirlere sahipti ve F1 CEO'su Chase Carey, F1'in hayır kurumu olmadığını söyleyerek takımlara, sponsorlara ve organizatörlere gözdağı vermişti.

Şimdi nihayet bir anlaşma yapıldı ve artık iki taraf, son ayrıntılar üzerinde çalışıyorlar.

Yarış normalde 19 Temmuz tarihinde yapılacaktı. Fakat yeni kararla 26 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde iki ayrı yarışa ev sahipliği yapması bekleniyor. Bu sayede Temmuz ayının başında yapılması planlanan Avusturya'daki yarışla aralarında iki haftalık bir ara olacak. Yine de bu karar henüz resmi olarak onaylanmadı.

Silverstone patronu Stuart Pringle Motorsport.com'a şunları söyledi: "Silverstone ve F1'in bu yaz seyircisiz şekilde arka arkaya iki yarışa ev sahipliği yapma konusunda prensip anlaşmasına vardığını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Ancak bu yarışlar hükümetin onayına tabi olacak. Bu nedenle ilgili tüm güvenlik ve COVID-19 salgınıyla ilgili gereksinimlere sık sıkıya bağlı kalmak istiyoruz."

"Bu süreçteki desteklerinden ötürü taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. F1'in bu yaz bir gösteri sunmasına yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya kararlıyız."

F1 organizasyonundan henüz resmi bir onay gelmedi.

Bir sözcü Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Tüm organizatörlerle gözden geçirilmiş yeni takvim üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.