Resmi: Sette Camara, Red Bull ve AlphaTauri'nin test ve yedek pilotu oldu
Sergio Sette Camara, 2020 sezonunda Red Bull ve AlphaTauri Formula 1 takımlarının test ve yedek pilotu olacak.
Sette Camara daha önce 2016 yılında Red Bull'un genç sürücü programının bir parçası konumunda yer alıyordu ve son olarak geçen yıl McLaren F1 takımının test ve gelişim pilotluğunu üstlendi.
Brezilyalı pilot şimdi Red Bull'a katılacak ve takımın yedek pilotluk görevini Nissan e.dams Formula E pilotu Sebastien Buemi ile paylaşacak.
Sette Camara, "2020 Formula 1 sezonu için Red Bull ailesine resmi test ve yedek pilotu olarak katıldığım ve Sebastien'le bu görevi üstleneceğim için çok mutluyum."
"Beş yaşımdan beri F1'i takip ediyorum ve Aston Martin Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri ile çalışma fırsatına sahip olduğum için gerçekten minnettarım." dedi.
Sette Camara, 2016 yılında Silverstone'da Toro Rosso STR11'i test etmişti. 2017'de Formula 2'ye geçme kararı aldığı dönemde Avusturyalı ekiple yollarını ayırdı ve o yılı Spa'daki zaferle 12. sırada tamamlarken, geçen yılın başında Carlin'e geçti.
Camara geçen yıl iki galibiyet ve sekiz podyumla sezonu dördüncü sırada bitirmişti.
Genç pilot ayrıca bu yıl zaten IndyCar'da Carlin ve Formula E'de Dragon ile çeşitli testler yaptı.
Önümüzdeki sezon için henüz yarış programını resmi olarak açıklamayan Brezilyalı pilot, yeni görevi kapsamında bu hafta sonu Avustralya Grand Prix'sinde yer alacak.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Sergio SetteCamara
|Takımlar
|Red Bull Racing Şimdi al , Toro Rosso Şimdi al
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Resmi: Sette Camara, Red Bull ve AlphaTauri'nin test ve yedek pilotu oldu
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