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Formula 1 Haberler

Resmi: Andrea Stella, Seidl'ın yerine McLaren takım patronluğuna getirildi!

McLaren, dört senedir takım patronluğu görevini üstlenen Andreas Seidl'ın takımdan ayrıldığını ve kendisinin yerini Andrea Stella'nın alacağını duyurdu.

Altay Gök
Ekleyen:
Resmi: Andrea Stella, Seidl'ın yerine McLaren takım patronluğuna getirildi!
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Frederic Vasseur'un Sauber'den ayrılığıyla birlikte başlayan değişim furyası, Andreas Seidl'ın McLaren'dan ayrılması ve Sauber'e geçmesiyle birlikte devam etti.

Seidl'ın yerini doldurmak için hızlıca harekete geçen McLaren'in tercihi, takımdaki en tecrübeli isimlerden Andrea Stella oldu.

2015'te Fernando Alonso ile birlikte McLaren'a katılan Stella, son 8 senedir takım içinde birçok farklı departmanda yönetici olarak yer almaktaydı ve takım içindeki sorumlulukları sürekli artan bir isimdi.

Stella'nın başarısı, CEO Zak Brown'u kendisinin en doğru aday olduğuna ikna etmiş gibi görünüyor.

Brown, "Andrea Stella'nın takım patronluğu görevini üstlenecek ve F1 programımıza liderlik edecek olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."

"Andrea, Formula 1'de güçlü bir liderlik ve başarı geçmişine sahip, son derece yetenekli ve deneyimli birisi. Andrea'nın bu göreve getirilmesi, takımın ne kadar derin bir kadroya sahip olduğunun en büyük örneklerinden. Kendisiyle yakından çalışacak olmaktan heyecan duyuyorum."

"Andreas ile çalışmaktan gerçekten keyif aldım. Takıma önemli bir liderlik anlayışı getirdi ve gridde ön sıralara dönme yolculuğumuzda önemli bir rol oynadı. Süreç boyunca bize plan yapmamız için zaman tanıdığı ve şeffaf davrandığı için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni takım patronu Stella, "McLaren'in bir parçası olmanın bir sonraki aşaması olarak takım patronluğu görevini üstlendiğim için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Zak'a ve tüm ortaklara bana duydukları güvenden ötürü, tüm çalışanlara ve destekçilerime de arkamda durduklarından ötürü minnettarım."

"Gridde üst sıralara tırmanmak için yapmamız gerekenler konusunda gerçekçiyiz, bu yolculukta yetenek, deneyim, yarış ruhu ve adanmışlıkla dolu bir ekiple birlikte olduğum için heyecanlıyım."

"Lando ve Oscar ile yakından çalışmayı, birlikte büyük başarılar elde etmeyi ve yolculuğun tadını çıkarmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

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